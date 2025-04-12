Uzunlu Barajı'nda Su Tutulmaya Başlandı - Son Dakika
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Uzunlu Barajı'nda Su Tutulmaya Başlandı

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Boğazlıyan'da Uzunlu Barajı'ndaki çatlak onarıldı, barajda su tutulmaya başlandı.

12.04.2025 10:33
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde tarım alanlarının sulanması amaçlı inşa ettirilen Uzunlu Barajı zeminindeki çatlak onarıldı, barajda su tutulmaya başlandı.

En fazla şekerpancarı üretiminin yapıldığı bölgeler arasında yer alan Boğazlıyan ilçesinde 80 bin dekar tarım alanının sulanmasına yönelik 1996'da hizmete açılan Uzunlu Barajı zemininde 2011'de çatlama olduğu ve suyun sürekli eksildiği belirlendi. Su boşaltılıp, çatlak onarılmasına rağmen su kaçağının devam etmesi üzerine ertesi yıl barajda toplanan su tamamen boşaltılıp, zemin betonla kaplandı ve dolgu yapıldı.

4 milyon 300 bin metreküp su toplama kapasitesine sahip barajdaki suyun tasarruflu kullanılabilmesi için açık kanal sulamasının yerine kapalı devre sulama sistemi projesi hazırlandı.

Bu arada baraj zemininde yeniden çatlak tespit edildi. Kapalı devre sulama sistemi ile birlikte zemindeki çatlak da onarıldı ve barajda su tutulmaya başlandı. Bu, bölge çiftçisini umutlandırdı.

"15 bin metreküpe yakın su olması bekleniyor bu yıl"

Boğazlıyan Sulama Birliği'nin önceki dönem başkanı Avni Hokkaömeroğlu, görevde bulunduğu dönemde suyun tasarruflu kullanılmasını sağlamak amacıyla kapalı devre sulama sistemine geçilmesi için hazırladıkları projenin sonuna gelindiğini söyledi.

Halen bölgede çiftçilik yapmayı sürdüren Hokkaömeroğlu, "Şu anda barajda kaçak olmadığı söyleniyor. Suyumuz yağışlardan dolayı az. 7 bin metreküp civarı su var, 15 bin metreküpe yakın su olması bekleniyor bu yıl. Bu yıl sonunda da kapalı sisteminin teslim edileceği, Devecipınar'da yapılan büyük bir göletin işletmesinin Boğazlıyan Sulama Birliği'ne devredildiğini öğrendik" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Uzunlu Barajı'nda Su Tutulmaya Başlandı - Son Dakika

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