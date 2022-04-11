Vali Balcı, eline küreği aldı pide pişirdi - Son Dakika
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Vali Balcı, eline küreği aldı pide pişirdi

11.04.2022 19:10
Vali Balcı, eline küreği aldı pide pişirdi

Tokat Valisi Ozan Balcı, fırını başına geçerek Ramazan pidesi pişirdi.

Tokat Valisi Ozan Balcı, fırını başına geçerek Ramazan pidesi pişirdi.

Tokat'ta bazı ziyaret ve temaslarda bulunan Vali Balcı, Kemalpaşa köyü yolu üzerinde bulunan fırını ziyaret etti. Ramazan pidesinin hazırlanışını yerinde gören Vali Balcı, fırının başına geçti. Fırın küreğini eline alan Vali Balcı, pişen pideleri fırından çıkarttı. Bir süre pide fırını çalışanları ile sohbet ede Vali Balcı, esnafa kolaylıklar diledi. - TOKAT

Vali Balcı, eline küreği aldı pide pişirdi
Vali Balcı, eline küreği aldı pide pişirdi

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Ramazan Pidesi, Tokat, Balcı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Balcı, eline küreği aldı pide pişirdi - Son Dakika


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