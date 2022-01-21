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Vali Çiçek, Afyonkarahisar'ın 2021 yılı yatırım raporunu açıkladı - Son Dakika

Vali Çiçek, Afyonkarahisar'ın 2021 yılı yatırım raporunu açıkladı

21.01.2022 14:52
Vali Çiçek, Afyonkarahisar'ın 2021 yılı yatırım raporunu açıkladı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, 2021 yılı yatırım programında bulunan bin 30 kamu yatırımından 638'i tamamlandığını ve bu projelerin bedellerinin 7 milyar 900 milyon TL olduğunu kaydetti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, 2021 yılı yatırım programında bulunan bin 30 kamu yatırımından 638'i tamamlandığını ve bu projelerin bedellerinin 7 milyar 900 milyon TL olduğunu kaydetti.

İl genelindeki yatırımlar ile devam eden iş ve işlemlerin koordineli bir şekilde sürdürülebilmesi için kamu, kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla düzenlenen 2022 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Gökmen Çiçek'in başkanlığında yapıldı. Toplantıya Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan ve 2021 yılı yatırım programında bin 30 adet proje bulunduğunu belirten Vali Çiçek, "İl Yatırım Takip Sistemi verilerine göre; yatırımların toplam proje bedeli 7 milyar 900 milyon TL. Önceki yıllar harcaması 2 milyar 200 milyon, 2021 yılı ödeneği 1 milyar 600 milyon TL. Dönem sonu harcaması 1 milyar 200 milyon TL. Projelerin 2021 yılı nakdi ve fiziki gerçekleşme oranları yüzde 71'dir. 2021 yılı itibariyle yatırım projelerinin 638'i tamamlanırken, 200'ü devam etmekte, 153 ihale aşamasında, 37 projeye henüz başlanamamışken, 2 proje tasfiye edilmiştir" dedi.

"Yatırımlarda en fazla pay 223 Milyon TL ile İlbank Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nde"

2021 yılından en fazla pay alan 3 kuruluşu da açıklayan Vali Çiçek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"223 Milyon TL ile İlbank Eskişehir Bölge Müdürlüğü ilk sırada yer alırken, 191 Milyon TL ile DSi 18. Bölge Müdürlüğü 2. sırada, 122 milyon TL ile Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü 3. sırada yer almıştır. Kamu yatırımlarının sektörel dağılımına bakıldığında ise sosyal ve diğer kamu hizmetlerinde 452 proje, ulaştırma ve haberleşme alanında 233 proje ve tarım alanında 108 proje yer almaktadır. Önceki yıllarda olduğu gibi yatırımcı kuruluşların yoğun ve gayretli çalışmaları önceki yıllarda olduğu gibi devam etmektedir. Afyonkarahisar'da son zamanlarda yakalanan sinerji ile çok güzel çalışmalara imza atılıyor. Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece inşallah bu şehirde Afyonkarahisar'ı çok çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Sizlerin projelerdeki gayretleri bizlere güç veriyor. Emekleriniz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum." - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek, Afyonkarahisar'ın 2021 yılı yatırım raporunu açıkladı
Vali Çiçek, Afyonkarahisar'ın 2021 yılı yatırım raporunu açıkladı

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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