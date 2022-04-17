Vali Çiçek, Sultandağı Kent Meydanı Projesi'nin bitiş tarihini açıkladı - Son Dakika
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Vali Çiçek, Sultandağı Kent Meydanı Projesi'nin bitiş tarihini açıkladı

17.04.2022 09:51
Vali Çiçek, Sultandağı Kent Meydanı Projesi'nin bitiş tarihini açıkladı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek Sultandağı ilçesinde çalışmaları devam eden meydan projesini yerinde incelerken, projenin bitiş zamanı ile ilgili de tarih verdi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek Sultandağı ilçesinde çalışmaları devam eden meydan projesini yerinde incelerken, projenin bitiş zamanı ile ilgili de tarih verdi.

Selçuklu mirası birbirinden değerli eserleri gün yüzüne çıkaracak Sultandağı Tarihi Kent Meydanı Projesi hızla devam ediyor. Projede gelinen aşamayı incelemek üzere Sultandağı'na gelen Vali Çiçek, projenin tamamlanması ile ilçenin Afyonkarahisar'ın turizminin yeni gözdelerinden birisi olacağını dile getirdi. Projenin bitiş tarihi ile ilgilide tarih veren Vali Çiçek, "Kiraz ağaçları çiçeklenmeden Sultandağı Kent Meydanı'na kavuşacak" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek, Sultandağı Kent Meydanı Projesi'nin bitiş tarihini açıkladı
Vali Çiçek, Sultandağı Kent Meydanı Projesi'nin bitiş tarihini açıkladı

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Gökmen Çiçek, Karahisar, Selçuklu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Çiçek, Sultandağı Kent Meydanı Projesi'nin bitiş tarihini açıkladı - Son Dakika


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