Vali Çiftçi\'den Esnaf Ziyareti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Özel idare iş hanı ve kongre caddesi civarındaki esnafı ziyaret etti.

Beraberinde Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, ile birlikte esnafın genel durumu hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, talep ve önerileri dinledi.

Hoş sohbet ortamında geçen ziyarette, Vali Çiftçi, esnafa çalışmalarında kolaylıklar dileyerek hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. - ERZURUM