Vali Çiftçi, ERSANDER Heyetini Ağırladı - Son Dakika
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Vali Çiftçi, ERSANDER Heyetini Ağırladı

Vali Çiftçi, ERSANDER Heyetini Ağırladı

Vali Mustafa Çiftçi, ERSANDER yönetimini kabul ederek projeleri ve kitapları inceledi.

17.12.2024 10:50
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Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği'nin (ERSANDER) yönetim kurulu üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.

Vali Mustafa Çiftçi'yi, Başkan Ümit Gergit, İkinci Başkan Doğan Hattatoğlu, yönetim kurulu üyeleri Kadir Sabuncuoğlu, Vahit Alkır, Recep Akgül, Eda Alemder Çankaya, Kadın Kolları Başkanı Sevnur İçyar'dan oluşan ERSANDER heyeti, tarihi Erzurum Kongresinin yapıldığı binadaki makamında, ziyaret etti.

ERSANDER yönetimi ile tanışan Vali Mustafa Çiftçi'ye Başkan Ümit Gergit ve Genel Sekreter Vahit Alkır, yapılan çalışmalar ile projeleri anlattı. Yönetimde bulunan Öztürk Akkök, Canip Cihangir'in sağlık, Selma Uygur'un ise özel bir nedenle ziyarette hazır olmadıkları belirtildi. Ziyaret sırasında Ümit Gergit 'Ümitçe Bakış', Kadir Sabuncuoğlu ise 'Az Gittik Uzun Gittik' kitaplarını imzalayarak Vali Çiftçi'ye verdi.

Öte yandan Kongre binasındaki makamını pazartesi günleri, öğleden sonraları değerlendirdiğini anlatan Vali Mustafa Çiftçi, makamını buraya taşımak için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşeceğine işaret etti. Vali Çiftçi, onay alırsa sadece makam ve özel kalemini buraya taşımak istediğini de söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Çiftçi, ERSANDER Heyetini Ağırladı - Son Dakika

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