Yerel

Vali Eldivan, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Emir'e devretti

BAYBURT - Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, koltuğunu temsili olarak 6'ncı sınıf öğrencisi Dilanaz Emir'e devretti.

Temsili olarak makam koltuğunu Bayburt Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Dilanaz Emir'e devreden Vali Mustafa Eldivan, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, eğitime verilen destekle çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olacaklarına vurgu yaptı.

Vali Eldivan, "Çocukların umutlarının yeşertilmesi, milli ve manevi değerlerine güçlü bir şekilde bağlı, şahsiyet ve vizyon sahibi nesiller olarak yetişmesi hepimize ait olan bir sorumluluktur" dedi.

Bir gelenek olarak 23 Nisan törenlerinde koltuklarını geleceğin yöneticileri olacak olan çocuklara devrettiklerini hatırlatan Vali Eldivan, günün anısına Dilara Demir ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.