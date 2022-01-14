Vali Tekbıyıkoğlu, kadınlara KADES uygulamasını anlattı - Son Dakika

Vali Tekbıyıkoğlu, kadınlara KADES uygulamasını anlattı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de hizmete açılan mahalle konağını ziyaret eden Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kadınlara KADES uygulamasının önemini anlattı.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, belediye tarafından ev kadınlarının hizmetine açılan Aşağımahmutlar Mahalle Konağını ziyaret etti. Tekbıyıkoğlu, kursiyerlere Kadın Acil Destek Uygulamasını anlattı. Kadına yönelik şiddet olaylarında KADES sayesinde polis veya jandarmanın olay yerine 3 dakika içerisinde ulaştığını belirten Vali Tekbıyıklıoğlu, uygulamanın önemine dikkat çekti.

Kursiyer kadınların KADES uygulamasını cep telefonlarına yüklemesini isteyen Tekbıyıkoğlu, "Geçenlerde de böyle bir olayda emniyet kuvvetleri 3 dakika içerisinde intikal etti. Kötü bir olayın önüne geçmiş oldu. Bizim valiliğimizin de bakanlığımızın da önemsediği bir proje" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, "Mahalle konaklarımızda dini eğitimler veriyoruz. Psikologlar ve sosyologlar geliyor. Burası bir aile merkezi gibi çalışıyor. Ama daha çok üretim yapsınlar istiyoruz" diye konuştu.