Vali Kocabıyık kenti havadan denetledi - Son Dakika
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Vali Kocabıyık kenti havadan denetledi

12.04.2022 20:41

Vali Kocabıyık kenti havadan denetledi Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kentte düzenlenen helikopterli havadan denetlemeye katılarak incelemelerde bulundu.

Vali Kocabıyık kenti havadan denetledi

UŞAK - Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kentte düzenlenen helikopterli havadan denetlemeye katılarak incelemelerde bulundu.

Uşak'ta, Aydın Filo Komutanlığı'na bağlı helikopter yardımıyla havadan denetlemeler gerçekleştirildi. Denetlemelere Vali Funda Kocabıyık, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Sağıroğlu katıldı. Denetimlerde Uşak Organize Sanayi Bölgesi 1. ve 2. Yerleşke alanları, 3. genişleme bölgesi, Banaz Organize Sanayi Bölgesi, Uzundere ve Kocadere Göletleri, Karacihisar ve Ayrancı Barajları ile polis ve jandarma ekiplerinin şehirler arası yollarda yürüttüğü trafik ve asayiş uygulamalarını havadan inceledi.

Organize Sanayi Bölgesi genişlemesine yönelik yatırımlara büyük önem verdiklerini ifade eden Vali Funda Kocabıyık, uçuşun ardından yaptığı değerlendirmede, "Gelişen ve büyüyen ilimizdeki yatırımları zaman zaman gerçekleştirilen helikopter uçuşlarıyla yerinde görüp değerlendirme fırsatımız oluyor. Özverili çalışmalarından dolayı jandarma ve emniyet personelimiz ile Organize sanayi bölgelerimizdeki yatırımların ve kamu yatırımlarının gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Kocabıyık kenti havadan denetledi
Vali Kocabıyık kenti havadan denetledi
Vali Kocabıyık kenti havadan denetledi
Vali Kocabıyık kenti havadan denetledi
Vali Kocabıyık kenti havadan denetledi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Kocabıyık kenti havadan denetledi - Son Dakika


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