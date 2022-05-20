Vali Kübra Yiğitbaş, tekstilde çalışan bayanları ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Kübra Yiğitbaş, tekstilde çalışan bayanları ziyaret etti

20.05.2022 12:34
Vali Kübra Yiğitbaş, tekstilde çalışan bayanları ziyaret etti

Afyonkarahisar'da önceki gün göreve başlayan Vali Kübra Yiğitbaşı, Çobanlar ilçesinde tekstil fabrikasında kadınları ziyaret etti.

Afyonkarahisar'da önceki gün göreve başlayan Vali Kübra Yiğitbaşı, Çobanlar ilçesinde tekstil fabrikasında kadınları ziyaret etti.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı, ziyaretlerini sürdürüyor. Yiğitbaşı, Çobanlar ilçesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasını ziyaret etti. Burada çalışan bayan işçilerle bir araya gelen Vali Yiğitbaşı, bir süre sohbet etti. Fabrikayı da yakından inceleyen yiğitbaşı, çalışanların taleplerini dinledi. - AFYONKARAHİSAR

Vali Kübra Yiğitbaş, tekstilde çalışan bayanları ziyaret etti
Vali Kübra Yiğitbaş, tekstilde çalışan bayanları ziyaret etti
Vali Kübra Yiğitbaş, tekstilde çalışan bayanları ziyaret etti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Kübra Yiğitbaş, tekstilde çalışan bayanları ziyaret etti - Son Dakika


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