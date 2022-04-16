Son dakika: Vali Şahin, Eren Kış-34 operasyon bölgesinde helikopterden incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Vali Şahin, Eren Kış-34 operasyon bölgesinde helikopterden incelemelerde bulundu

16.04.2022 23:32

Son dakika haber... Vali Şahin, Eren Kış-34 operasyon bölgesinde helikopterden incelemelerde bulundu Batman Valisi Hulusi şahin, Kozluk ilçesine bağlı Gümüşörgü üst bölgesinde başlatılan "Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan" operasyon bölgesinde helikopterden incelemelerde bulunarak operasyona...

Vali Şahin, Eren Kış-34 operasyon bölgesinde helikopterden incelemelerde bulundu

BATMAN - Batman Valisi Hulusi şahin, Kozluk ilçesine bağlı Gümüşörgü üst bölgesinde başlatılan "Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan" operasyon bölgesinde helikopterden incelemelerde bulunarak operasyona katılan personellerle iftarını açtı.

Batman Valisi Hulusi Şahin, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerini tespit ve deşifre etmek ve Bölücü Terör Örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik Kozluk ilçesi Gümüşörgü Köyü bölgesinde Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen "Eren Kış- 34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan" operasyon bölgesinde incelemelerde bulunarak, operasyona katılan personel ile Gümüşörgü Jandarma Karakol Komutanlığında iftarını açtı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başkaya'dan devam eden operasyon ile ilgili bilgi alan Vali Şahin, zorlu arazi şartlarına rağmen büyük bir özveri ile devam eden operasyona katılan tüm personeli tebrik ederek başarılar diledi.

Son dakika: Vali Şahin, Eren Kış-34 operasyon bölgesinde helikopterden incelemelerde bulundu
Son dakika: Vali Şahin, Eren Kış-34 operasyon bölgesinde helikopterden incelemelerde bulundu
Son dakika: Vali Şahin, Eren Kış-34 operasyon bölgesinde helikopterden incelemelerde bulundu
Son dakika: Vali Şahin, Eren Kış-34 operasyon bölgesinde helikopterden incelemelerde bulundu
Son dakika: Vali Şahin, Eren Kış-34 operasyon bölgesinde helikopterden incelemelerde bulundu

YORUMLAR
500
Son Dakika | Aydın Valisi Aksoy, Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu Son Dakika | Aydın Valisi Aksoy, Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu Son dakika haberleri! Eren operasyonları tamamlandı Son dakika haberleri! Eren operasyonları tamamlandı

3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika: Vali Şahin, Eren Kış-34 operasyon bölgesinde helikopterden incelemelerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
23:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sanatçılarla iftar yemeğinde bir araya geldi
23:47 Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i hangi takımın istediğini açıkladı
23:42 Bülent Arınç isim vermeden bazı siyasetçileri eleştirdi: Bize düşen siyasetçi olarak bir sorunu görmektir, inkar etmemektir
23:38 Arda Güler'in attığı penaltının detaylarını İsmail Kartal paylaştı: Miguel Crespo ile haber yolladım
23:14 Minibüsle otobüs çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralı
23:08 Arda Güler'den bir ilk! Kadıköy'de taraftarı önünde gol sevinci yaşadı
23:04 CHP'nin kendi anketinde çarpıcı detaylar: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'ndan 1 ila 3 puan önde
22:48 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış: Merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar
22:40 Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti! Sarı-lacivertliler yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı
22:12 Seçim kanunundaki değişiklik Millet İttifakı'nı harekete geçirdi! İşte üzerinde çalışılan yeni formüller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 00:10:36. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Vali Şahin, Eren Kış-34 operasyon bölgesinde helikopterden incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement