Van'da 10 Nisan Polis Haftası - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 10 Nisan Polis Haftası

06.04.2022 10:07
Van'da 10 Nisan Polis Haftası

Van'da minik öğrenciler, '10 Nisan Polis Haftası' nedeniyle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ettiler.

Van'da minik öğrenciler, '10 Nisan Polis Haftası' nedeniyle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ettiler.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik denetleme Şube Müdürlüğü '10 Nisan Polis Haftası' nedeniyle minik misafirlerini ağırladı. İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren kreş öğrencileri ve yöneticileri '10 Nisan Polis Haftası' nedeniyle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek polis ablalarının ve polis amcalarının polis haftasını kutladılar. Ziyaret esnasında öğrencilere temel trafik eğitimi verilerek polislerin gün boyu yaptığı iş ve işlemlerle ilgili öğrencilere bilgiler verildi. Ziyaretin sonunda bir öğrenci polis aracının megafonundan "Polis haftanız kutlu olsun" anonsu yaptı. - VAN

Van'da 10 Nisan Polis Haftası
Van'da 10 Nisan Polis Haftası
Van'da 10 Nisan Polis Haftası
Van'da 10 Nisan Polis Haftası
Van'da 10 Nisan Polis Haftası
Van'da 10 Nisan Polis Haftası

YORUMLAR
500
Milas'ta Polis Haftası, etkinliklerle devam ediyor Milas'ta Polis Haftası, etkinliklerle devam ediyor Son dakika haberi: Köşk polisinden öğrencilere hediye Son dakika haberi: Köşk polisinden öğrencilere hediye

Polis Haftası, Polis, Nisan, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da 10 Nisan Polis Haftası - Son Dakika


Son Dakika
10:02 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler oldu? Azra'nın müvekkiline söylediği yalan başına nasıl iş açacak?
09:59 Derya Alabora, ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri açıkladı
09:59 Sarı kırmızılı futbolcuları üzen karar: Galatasaray'da ödemeler durduruldu
09:51 Asgari ücrete ek zam tartışması AK Parti içinde de sürüyor: Destekleyen de var, karşı çıkan da! İşte konuşulan seçenekler
09:41 3 çocuk annesi eski eşini katledip, intihara kalkıştı! Durumu kritik
09:38 Maçın özet fotoğrafı! Guardiola kutlamayı su ile yaptı
09:27 En uzun karantinada kalan hasta olarak tarihe geçmişti! 86. koronavirüs testinden sevindiren haber geldi
09:26 Nisa bebek için kritik 48 saat! Hastane açıklama yaptı: Beyin ölümü 48 saatte anlaşılacak
09:17 Üç Kız Kardeş dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! İşte son bölümde Somer'i şoke eden hamle!
09:14 Cübbeli Ahmet Hoca gençlerin ateist-deist olmasını yorumladı: Aileleri komünisttir sanıyorduk, yüzde 70'i namazlıymış!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 10:16:20. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da 10 Nisan Polis Haftası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement