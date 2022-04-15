Van'da Ramazan etkinlikleri tüm güzelliğiyle sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da Ramazan etkinlikleri tüm güzelliğiyle sürüyor

15.04.2022 09:18
Van'da Ramazan etkinlikleri tüm güzelliğiyle sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesinin Ramazan etkinlikleri tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin Ramazan etkinlikleri tüm güzelliğiyle devam ediyor.

11 ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı Ramazan'ı maneviyatına uygun bir şekilde yaşatmak için etkinliklerini sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, Vanlılara Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle dolu dolu bir gece yaşattı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Cumhuriyet Caddesi City Van AVM yanındaki etkinlik alanında organize edilen program, Edremit Ulu Cami İmamı Hafız Abdurrahman Türün'ün Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Vatandaşların soğuk havaya rağmen ilgi gösterdiği programda katılımcılara Kur'an ziyafeti sunulurken, İlahi Sanatçısı Hasan Dursun ise birbirinden güzel ilahi ve ezgiler seslendirdi.

Gecenin geç saatlerine kadar devam eden etkinlik, vatandaşlara Ramazan ayının güzelliklerini tekrar yaşatırken, etkinliklerin Kadir Gecesi'ne kadar devam edeceği belirtildi. - VAN

Van'da Ramazan etkinlikleri tüm güzelliğiyle sürüyor
Van'da Ramazan etkinlikleri tüm güzelliğiyle sürüyor
Van'da Ramazan etkinlikleri tüm güzelliğiyle sürüyor
Van'da Ramazan etkinlikleri tüm güzelliğiyle sürüyor

YORUMLAR
500
Van Büyükşehir Belediyesinden bilinçli medya kullanım semineri Van Büyükşehir Belediyesinden bilinçli medya kullanım semineri Van Büyükşehir Belediyesinden Ramazan etkinlikleri Van Büyükşehir Belediyesinden Ramazan etkinlikleri

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da Ramazan etkinlikleri tüm güzelliğiyle sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
09:09 15 Nisan Cuma güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
09:05 Bakan Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a gönderilmesini savundu: Kanuna uygundur
09:02 Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini öldürüp intihar etmişti! İrem'i katleden cani de hayatını kaybetti
08:54 15 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:43 Şahan Gökbakar'dan mültecilerle ilgili paylaşım geldi: Kanımızı dökerek aldığımız toprakları paylaşıma açtık
08:26 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB'nin söylediğini teyit etti, özür dilemeyecekleri için biz açıklıyoruz
08:18 Sarıyer'de gecekondu üzerine TIR devrildi: Yaralılar var
08:17 İstanbul'da sahte dolar operasyonu: Banka 180 bin dolar zarara uğradı
08:08 İBB Meclisinde İmamoğlu ile AK Partili Göksu arasında gerilim! Göksu eleştirdi, İmamoğlu "iki kez seçim kaybetmenin öfkesi" dedi
07:51 15 Nisan Cuma günü hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor, ilkbahar kapıda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 09:25:06. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da Ramazan etkinlikleri tüm güzelliğiyle sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement