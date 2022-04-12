Van'da trafik kazasının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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Van'da trafik kazasının görüntüsü ortaya çıktı

12.04.2022 00:33

Van'da trafik kazasının görüntüsü ortaya çıktı Van'ın merkez Edremit ilçesinde dün akşam 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik görüntüsü ortaya çıktı.

Van'da trafik kazasının görüntüsü ortaya çıktı

VAN - Van'ın merkez Edremit ilçesinde dün akşam 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik görüntüsü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam 18.10 sularında Van- Hakkari yolu üzerinde bulunan Kurubaş Mahallesi civarında meydana geldi. Emrah S. K. yönetimindeki 34 DGC 846 plakalı otomobil, Gürpınar istikametinden Van'a seyir halinde iken karşı yönden gelen E.K. yönetimindeki 65 EN 379 plakalı Van Büyükşehir Belediyesi'sine ait yolcu otobüsü ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kasında otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs sürücüsü ise yaralandı. Kazanın yaşandığı an, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüs seyir halinde aniden dönerken, karşı yönden gelen otomobil otobüse çarpıyor.

Van'da trafik kazasının görüntüsü ortaya çıktı
Van'da trafik kazasının görüntüsü ortaya çıktı
Van'da trafik kazasının görüntüsü ortaya çıktı
Van'da trafik kazasının görüntüsü ortaya çıktı

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3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da trafik kazasının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da trafik kazasının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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