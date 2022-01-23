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Varto'da karla mücadele çalışması - Son Dakika

Varto'da karla mücadele çalışması

23.01.2022 10:11

- Varto'da karla mücadele çalışması İlçe merkezini kardan temizleyen belediye ekipleri, köy yolları için kolları sıvadı Muş'un Varto Belediyesi etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezinin yanı sıra köy yollarında da çalışmalarını sürdürüyor.

- Varto'da karla mücadele çalışması

İlçe merkezini kardan temizleyen belediye ekipleri, köy yolları için kolları sıvadı

MUŞ - Muş'un Varto Belediyesi etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezinin yanı sıra köy yollarında da çalışmalarını sürdürüyor.

Varto ilçesinde hayatı adeta felç eden kar yağışının ardından belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı. 1 greyder, 3 kepçe, 3 kamyon ve 10 personelle ilçe merkezinde kar temizleme ve taşıma çalışmasının ardından Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet Güder'in talimatıyla ilçe özel idare ekiplerine destek olmak üzere ekip köy yollarına sevk edildi.

Varto Belediyesi Fen İşleri Müdürü Yakup Dede ve Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Menduh Işık, Yayıklı ve Sağlıcak grup köy yollarında yapılan yol açma çalışmalarına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Fen İşleri Müdürü Yakup Dede, kar yağışının hemen ardından süratle yolları açtıklarını belirterek, "İlçemizde hayatı adeta felç eden kar yağışı ile birlikte bizlerde çalışmalarımıza hız verdik. Bir yandan yolları ulaşıma açarken bir yandan da şehir içerisinde biriken karları kamyonlarla ilçe merkezi dışına taşıyoruz. Yani araçlarımız hiç durmadan karla mücadele çalışması yapıyorlar. Kar ve tipiden dolayı hemen hemen tüm köy yollarımız kapandı. Varto Belediyesi olarak ilk 2 günde tüm cadde ve sokakları temizledik. Kar naklini gerçekleştirdik. Varto Kaymakamımız ve aynı zamanda Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Güder Beyin talimatıyla ilçe özel idaresine destek olarak bir eşgüdüm programını gerçekleştirdik. Bu eşgüdüm programı kapsamında ilçemizde kapalı olan köy yollarını açmak için destek sunuyoruz. Düne kadar 20 köy yolu kapalı kalmıştı. Kardeş ilçe özel idaresi ile gerekli koordineyi sağladık. O koordine ile bize gösterdikleri bölge olmak üzere Yayıklı ve Sağlıcak ile Diktepeler grup yollarındayız. Bu grubun yollarını açacağız. Devamında İçmeler ve Taşlıyayla ile Zerdo mezrası yollarını açacağız. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen çalışmaları hızlıca yapacağız. İlçe özel idaresi ile birlikte ilçede kapalı köy yollarımız kalmayacak şekilde çalışma yapacağız" dedi.

Yer yer kar kalınlığının 4-5 metreyi bulduğunu söyleyen ve yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını dile getiren Sağlıcak Köyü Muhtarı, "Son yağan yağışların ardından ilk defa Varto Belediyesi ekipleri köy yollarımızda karla mücadele çalışmasını Kaymakamımız Mehmet Güder'in talimatıyla yapıyorlar. İlçe kaymakamımıza ve tüm ekiplere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Varto Belediyesinin güzel bir çalışma başlattığını dile getiren Cemil Çemişer isimli vatandaş ise "Köy yolumuz kardan kapalıydı. Belediye başkanın bu davranışından dolayı kendilerine duacıyız. Güzel bir çalışma ve devamını diliyoruz" diye konuştu.

Varto'da karla mücadele çalışması
Varto'da karla mücadele çalışması
Varto'da karla mücadele çalışması

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Hisarcık, Varto, Muş, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Varto'da karla mücadele çalışması - Son Dakika


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