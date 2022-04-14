"Vefa Hizmeti" Ramazan'da yaşlıların yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Şehitkamil Belediyesi tarafından uygulanan Vefa Hizmeti, Ramazan ayında da yaşlıları sevindiriyor. Tüm ihtiyaçları karşılanan yaşlılar, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

Şehitkamil Belediyesi, 'Vefa Hizmeti' projesiyle bakıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Vefa Hizmeti ekibi, son olarak Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden ve yalnız yaşayan 85 yaşındaki Lütfiye Sarıoğlu'nun evi baştan aşağı temizledi, dezenfekte etti, evdeki ihtiyaçları karşıladı. Lütfiye Sarıoğlu, sağlanan imkanlardan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine bol bol dua ederek teşekkür etti.

"Allah, başkanımızdan ve kızlarımızdan razı olsun"

Yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti anlatan Lütfiye Sarıoğlu, "Sağ olsun Şehitkamil Belediyemizin Vefa Ekibi, belirli aralıklarla gelerek evimin tüm temizliğini yapıyorlar. Halıları temizliyorlar, pencereleri siliyorlar, bulaşıklarımı yıkıyorlar, banyo ve lavaboyu temizliyorlar. Evimin her tarafını tertemiz yaptılar. Benim yapamadığım işleri, kızlarım sağ olsun yapıyor. Allah, Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'ndan ve evimi temizlemeye gelen kızlarımızdan razı olsun. Ben, kızlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Kızlarım sayesinde evim daima temiz kalıyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP