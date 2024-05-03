Veteriner Hekimler Özlük Hakları ve Sağlıkta Şiddet Yasası İstiyor - Son Dakika
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Veteriner Hekimler Özlük Hakları ve Sağlıkta Şiddet Yasası İstiyor

Veteriner Hekimler Özlük Hakları ve Sağlıkta Şiddet Yasası İstiyor

Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası İl Temsilcisi Doğan Özdemir, veteriner hekimlerin özlük hakları ve sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmaları noktasında açıklamalarda bulundu. Özdemir, özlük haklarının kaldırılması ve şiddet olaylarına karşı korunmalarının gerekliliğini vurguladı.

03.05.2024 17:33
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MUSTAFA USTA

SİNOP - Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası İl Temsilcisi Doğan Özdemir, "Özel hizmet tazminatlarımız, fiili hizmet zamlarımız, yıpranma payımız kaldırıldı. Bunlar neden yapılıyor anlamakta güçlük çekiyoruz. Sağlıkta şiddet yasası kapsamına veteriner hekimler de mutlaka alınmalıdır" dedi.

Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası İl Temsilcisi Doğan Özdemir, veteriner hekimlerin özlük hakları ve sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmaları noktasında açıklamalarda bulundu.

"BAZI ÖZLÜK HAKLARIMIZ YASA YA DA KARARNAMELERLE KALDIRILIYOR"

Doğan Özdemir, şöyle konuştu:

"Bu zamana kadar memur olup kamuda çalışan her geçen hükümetler döneminde özlük hakları arttırılır ama biz de, gariptir ki bazı özlük haklarımız yasa ya da kararnamelerle kaldırılıyor. Özel hizmet tazminatlarımız, fiili hizmet zamlarımız, yıpranma payımız kaldırıldı. Veteriner hekimlerin adı üzerinde veteriner hekimi ibaresi vardır. Bu ibare bile kullanılmıyor. Yazışmalarda kısaca veteriner olarak yazılıyor. Bizim diplomamızda yüksek lisans yaptığımız bellidir. Diplomamızda bile bu ibare kullanılmıyor. Böylesine garip bir devletle uyuşamama durumundayız. Bunların neden yapıldığını anlamakta güçlük çekiyoruz. Veteriner hekimlerin çalışma alanları çok geniş olduğundan şiddet olaylarından zaten eksik kalmaları düşünülemez. Örneğin klinisyen arkadaşlarımız ya da kamuda çalışıp köylere aşı ya da tarama uygulamalarına giden arkadaşlarımız tek başlarına hiçbir koruma olmadan burada vatandaşla yüz yüze kalmakta ve bu durumda istenmeyen bir sürü olay yaşanmaktadır. Serbest çalışan arkadaşlarımızın can güvenliği zaten yok denecek düzeydedir. Gecenin bir saatinde dağ başındaki bir köye kendi aracıyla giden başka hiçbir meslek mensubu bilmiyorum. Gittiğiniz zaman yolda kar, fırtına, toprak kayması olur. Kaybolur gidersiniz. Kimsenin haberi bile olmaz. Vahşi hayvanda çıkabilir, vahşi insan da çıkabilir. Bunun için eskiden var olan silah ruhsatları şuanda iptal edilmiş. Onların yeniden verilmesinde büyük yara olduğunu düşünüyorum.

"HİÇBİR MEMURA YA DA ŞAHSA ŞİDDET UYGULANMASINI İSTEMİYORUZ"

Veteriner hekimler kamuda normal mesleklerini yapmak yerine klasik büro memurları haline getirilmiş. Bu iki taraflı büyük zarara neden olmaktadır. Büro memurluğu bizim en son yapacağımız hatta yardımcı personelin yapacağı işlerdir. Biz alanda insan sağlığı için çalışmaktayız. 25 Nisan 2023 yılında şehit edilen meslek şehidimiz, arkadaşımız sadece insanların yememesi gereken bir eti imha kararı aldığı için sahibi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştür. Bunun benzeri bir sürü olay yaşanmaktadır. İnsan sağlığı için canını siper ederek çalışan veteriner hekimlerin mutlaka sağlık sınıfı kapsamı içine alınması ve ücretlendirilmesi yapılması gerekir. Ücretlendirilmemiz biz kendimiz sağlık sınıfında sayılırken, başka bir sınıf üzerinden verilmektedir.

Sağlık sınıfında saydığımız doktor, diş hekimi, eczacı gibi arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla, veteriner hekimler maaş alırken sadece parantez içinde veteriner hekimler ibaresi konup diğerlerine verilen haklardan yararlandırılmamaktadır. Sağlıkta şiddet yasası da buradan itibaren devam eder. Eğer sağlıkta çalışan arkadaşlarımıza şiddet uygulanıyorsa veteriner hekimlere uygulanan şiddet bunlardan farklı değildir. Hiçbir meslek yapan kişiye hiçbir memura ya da şahsa şiddet uygulanmasını istemiyoruz. Kesinlikle karşıyız. Başkalarının canını, sağlığını korumak için mücadele eden belli mesleklerin mutlaka biraz daha özenle korunması gerekir. Bir doktora yapılan saldırı, halk sağlığına yapılan saldırıdır. Bir veterinerin mezbahada bir eti eğer baskıyla görmezden gelmeye zorlanırsa o eti hepimiz yiyerek çeşitli hastalıklara ve ölümlere neden olacak sonuçlarla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla sağlıkta şiddet yasası mutlaka ve mutlaka veteriner hekimleri kapsamı içine almalıdır."

Kaynak: ANKA

Doğan Özdemir, Samsun, Sinop, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Veteriner Hekimler Özlük Hakları ve Sağlıkta Şiddet Yasası İstiyor - Son Dakika

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