Siirt'in Baykan ilçesinde bulunan Veysel Karani türbesi restore ediliyor.

Siirt'te inanç turizminin önemli mekanlarından olan Veysel Karani Türbesi ve Camisi için restorasyon çalışmaları devam ediyor. Özellikle cuma günleri, kandil ve bayramlarda ziyaretçi akınına uğrayan Veysel Karani Türbesi'nin restore çalışmalarının ardından yakın zamanda yeniden ziyarete açılması hedefleniyor. - SİİRT