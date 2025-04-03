Virajı Alamayan Tır Park Halindeki Araçların Üstüne Devrildi

Virajı alamayan tır park halindeki araçların üstüne böyle devrildi

OSMANİYE - Osmaniye'de hurda yüklü tır virajı alamayınca yol kenarında park halinde bulunan araçların üzerinde devrildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmaniye Tüysüz Beldesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen Mercedes marka hurda yüklü tır döner kavşaktan dönüş yaptığı sırada sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan park halindeki araçların üzerine devrildi. Yaralının olmadığı kazada 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.