Vitesi karıştıran sürücü, otomobiliyle güzellik merkezine böyle daldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vitesi karıştıran sürücü, otomobiliyle güzellik merkezine böyle daldı

Vitesi karıştıran sürücü, otomobiliyle güzellik merkezine böyle daldı Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir sürücü, vitesi karıştırınca otomobiliyle bir araca çarptıktan sonra güzellik merkezine girdi.

11.10.2024 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vitesi karıştıran sürücü, otomobiliyle güzellik merkezine böyle daldı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir sürücü, vitesi karıştırınca otomobiliyle bir araca çarptıktan sonra güzellik merkezine girdi.

Kaza, Şehit Adil Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 CIR 184 plakalı otomobilin sürücüsü, vitesleri karıştırması sonucu aracın kontrolünü kaybetti. Geri geri hareket etmeye başlayan otomobil, park halinde bulunan başka bir araca çarptıktan sonra hızını kesmeyerek güzellik merkezine daldı. Şans eseri kaldırımda o sırada kimsenin bulunmaması, muhtemel bir faciayı önledi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin önce park halindeki araca ardından güzellik merkezine girdiği görülüyor. Kazada, herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmazken, iş yerinin camları kırıldı ve maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, Sungurlu, Güvenlik, Olaylar, Yerel, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vitesi karıştıran sürücü, otomobiliyle güzellik merkezine böyle daldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 ’E-Nabız’ satıldı iddialarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi 'E-Nabız' satıldı iddialarıyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi
19:00 Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu
18:57 İnfial yaratan olayın ardından belediyeden açıklama: Açığa alındılar İnfial yaratan olayın ardından belediyeden açıklama: Açığa alındılar
17:37 Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın
15:45 Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak
09:36 Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı
09:29 Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim
09:26 Zehra Güneş’in telefon rehberinden Arda Turan çıktı Zehra Güneş'in telefon rehberinden Arda Turan çıktı
09:21 Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William’a eşlik etti Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William'a eşlik etti
09:17 Altında kısa aranın ardından yeni hareketlilik başladı Altında kısa aranın ardından yeni hareketlilik başladı
09:03 Arka Sıradakiler’in Yadigar’ıydı, son halini görenler şaşırdı Arka Sıradakiler'in Yadigar'ıydı, son halini görenler şaşırdı
08:52 Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 20:14:37. #1.13#
SON DAKİKA: Vitesi karıştıran sürücü, otomobiliyle güzellik merkezine böyle daldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.