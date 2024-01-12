Yağan kar ilçe merkezini beyaza bürüdü

TOKAT - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Başçiftlik İlçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. İlçe merkezinde fazla etkili olmasa da yüksek kesimlerdeki bol yağış nedeniyle kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye kadar çıktı. İlçe merkezindeki kar yağışı nedeniyle kartpostallık görüntüler oluştu.