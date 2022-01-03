Üye Girişi
Yahyalı Belediyesi'nde 2022'nin ilk meclisi yapıldı - Son Dakika

Yahyalı Belediyesi'nde 2022'nin ilk meclisi yapıldı

03.01.2022 14:44
Yahyalı Belediyesi'nde 2022'nin ilk meclisi yapıldı

Yahyalı Belediyesi'nde 2022 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı.

Yahyalı Belediyesi'nde 2022 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında meclis salonunda yapılan toplantıda 2'si ek olmak üzere 14 gündem maddesi görüşüldü. Meclis Toplantısında 2022 yılı Denetim Komisyonu oluşturuldu. Denetim Komisyonuna Menderes Yıldırım, Cihat Büber ve Meral Koşar seçildi. Ayrıca mecliste Belediye Meclisinin 2022 yılı tatil ayı ve toplantı gününün belirlenmesi talebi, Meclis Başkan ve üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi talebi, sözleşmeli personellerin 2022 mali yılı net ücretlerinin belirlenmesi talebi, Norm Kadroda, boş kadro değişikliği yapılması talebi, Yahyalı Belediyesi Kişisel Verilerin Korunması Uyum Süreci Politikası taslağının görüşülmesi talebi, 2022 yılı Katı Atık Ücret Tarifesinde revize yapılması talebi, Yenice ve Çamlıca Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan muhtelif paftalarda ilave uygulama imar planı ve değişikliği yapılması talebi, Atilla Spor Kulübüne nakdi yardım yapılması talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Yerköyspor Futbol Kulübüne nakdi yardım yapılması talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, 2022 Ücret Tarifelerinde revize yapılması talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, İlave Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporu, Zabıta personelinin 2022 mali yılı fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi talebi, Taşhan ve İsmet Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan L34-C-20-B-3-B, L34-C-20-B-3-C, L34-C-20-A-2-A ve L34-C-15-D-3-D no'lu paftalarda ilave uygulama imar planı yapılması talebi görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.

Mecliste 2021 yılı için değerlendirmeler yapan Başkan Esat Öztürk; "Rabbim bizlere 2022 yılını sağlık, sıhhat ve afiyetle geçirmeyi nasip etsin. Çalıştıkça güçleniyor, güçlendikçe başarıyoruz. Dolu dolu bir yılı geride bıraktık. Bir yıl içinde 250'den fazla çalışmaya imza attık. Bunu da meclis üyelerimiz ve personellerimiz ile birlikte başardık. Ben emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel ilçeye bu güzel insanlara hizmet etmek bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Bizler sadece belediye hizmetlerinde değil, sağlıkta, eğitimde, diyanette kısacası her yerde varız. Biz doğana beşik, ölene mezarız. İlçemize aldığımız kararlarla yön verdik. Bu sayede ilçemiz çağ atladı. Ben hepinize yürekten teşekkür ediyor, 2022 yılınızı tekrar kutluyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Yahyalı Belediyesi'nde 2022'nin ilk meclisi yapıldı
Yahyalı Belediyesi'nde 2022'nin ilk meclisi yapıldı
Yahyalı Belediyesi'nde 2022'nin ilk meclisi yapıldı

YORUMLAR
500

Esat Öztürk, Yahyalı, Çamlıca, imar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yahyalı Belediyesi'nde 2022'nin ilk meclisi yapıldı - Son Dakika


Başarısından çok mal varlıkları konuşulmuştu! Güzide Mertcan, özel hayatını ilk kez bu kadar detaylı anlattı Başarısından çok mal varlıkları konuşulmuştu! Güzide Mertcan, özel hayatını ilk kez bu kadar detaylı anlattı         
15:29
Karamollaoğlu'ndan kavgada söylenmeyecek sözler: AK Parti sebep, yüksek enflasyon sonuçtur! Karamollaoğlu'ndan kavgada söylenmeyecek sözler: AK Parti sebep, yüksek enflasyon sonuçtur!         
15:28
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: Ekmekte makul fiyat artışına gideceğiz Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: Ekmekte makul fiyat artışına gideceğiz         
15:21
Tanju Özcan'dan yabancılara uyguladığı tarifelerin durdurulmasına tepki: Kına yaksınlar Tanju Özcan'dan yabancılara uyguladığı tarifelerin durdurulmasına tepki: Kına yaksınlar         
15:16
Gizli buzlanma nedeniyle 20 araç birbirine girdi, 31 kişi yaralandı Gizli buzlanma nedeniyle 20 araç birbirine girdi, 31 kişi yaralandı         
14:33
Okul önünde gerginlik! Kantinci hakkındaki taciz iddiası velileri ayaklandırdı Okul önünde gerginlik! Kantinci hakkındaki taciz iddiası velileri ayaklandırdı         
12:42
Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor         
11:57
Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi         
11:50
Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı         
10:12
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı         
09:05
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01

Son Dakika Haberleri
15:28 Başarısından çok mal varlıkları konuşulmuştu! Güzide Mertcan, özel hayatını ilk kez bu kadar detaylı anlattı
15:28 Karamollaoğlu'ndan kavgada söylenmeyecek sözler: AK Parti sebep, yüksek enflasyon sonuçtur!
15:28 Abdulkadir Selvi'nin MEB iddiasına CHP'den cevap: Derhal elindeki belgeleri açıklamaya davet ediyoruz
15:25 TCDD'den Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 20 zam!
15:22 TCDD'den Yüksek Hızlı Tren seferlerine yüzde 20 zam
15:21 Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: Ekmekte makul fiyat artışına gideceğiz
15:16 Tanju Özcan'dan yabancılara uyguladığı tarifelerin durdurulmasına tepki: Kına yaksınlar
15:12 Ekmeğe zam sinyali! Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan "makul artış" talebi
15:09 Çağatay Ulusoy'un partneri Alina Boz oldu
14:54 Aldatıldığını iddia eden eş, kocasını öldürüp dereye atmış
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 15:37:41. #1.13#
SON DAKİKA: Yahyalı Belediyesi'nde 2022'nin ilk meclisi yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement