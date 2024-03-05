Yahyalı'ya Yeni Tekstil Fabrikası Temel Atma Töreni - Son Dakika
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Yerel

Yahyalı'ya Yeni Tekstil Fabrikası Temel Atma Töreni

Yahyalı\'ya Yeni Tekstil Fabrikası Temel Atma Töreni

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı ilçesine yapılacak olan yeni tekstil fabrikasının temel atma töreninin 8 Mart 2024 Cuma günü saat 16.30'da gerçekleşeceğini duyurdu. Bu önemli adım, bölgeye 200 yeni iş imkanı sağlayacak ve bölgenin ekonomik kalkınmasına büyük katkıda bulunacak.

05.03.2024 13:12  Güncelleme: 13:16
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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; Yahyalı ilçesine yapılacak olan yeni tekstil fabrikasının temel atma töreninin 8 Mart 2024 Cuma günü saat 16.30'da gerçekleşeceğini duyurdu. Bu önemli adım, bölgeye 200 yeni iş imkanı sağlayacak ve bölgenin ekonomik kalkınmasına büyük katkıda bulunacak.

Başkan Esat Öztürk yaptığı açıklamada; projenin bölge için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Fabrikanın temel atma törenine tüm halkın davetli olduğunu ve AK Parti Kayseri Milletvekillerinden de katılımların olacağını ifade etti. Bu projenin sadece bir fabrikanın inşası olmadığını, aynı zamanda bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınması için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Yahyalı'nın geleceğini inşa etmek adına yapılan bu önemli yatırımın, bölge ekonomisine canlılık katacağı ve tekstil sektöründe Yahyalı'yı bir merkez haline getireceği öngörülüyor. Fabrikanın tamamlanmasıyla birlikte, bölgeye sağlanacak iş imkanlarıyla birlikte Yahyalı'nın ekonomik dinamizmi artacak ve ilçenin kalkınmasına büyük bir ivme kazandıracak.

Temel atma töreninin Yahyalı halkı için büyük bir öneme sahip olduğu ve bölgeye yapılacak olan bu yatırımın gelecekteki başarıların habercisi olduğu belirtiliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Esat Öztürk, Yahyalı, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yahyalı'ya Yeni Tekstil Fabrikası Temel Atma Töreni - Son Dakika

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