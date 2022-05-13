Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk: "Belediye hizmet binasının güçlendirilmesinden tarafım" - Son Dakika
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Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk: "Belediye hizmet binasının güçlendirilmesinden tarafım"

13.05.2022 17:40

Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk: "Belediye hizmet binasının güçlendirilmesinden tarafım" Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, "Belediye hizmet binasının güçlendirilmesinden tarafım ama ben mühendis de mimar da değilim.

Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk: "Belediye hizmet binasının güçlendirilmesinden tarafım"

YALOVA - Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, "Belediye hizmet binasının güçlendirilmesinden tarafım ama ben mühendis de mimar da değilim. Mühendisler, mimarlar bir rapor getirir, 'Bu bina kesinlikle yıkılmalı' der ben istesem de güçlendiremem" dedi.

Depreme karşı dayanıksız olan Yalova Belediyesi hizmet binasındaki müdürlüklerin büyük çoğunluğu başka yerlere taşınmıştı. Son meclis toplantısında durum hakkında bilgi veren Tutuk, Karizma İş Merkezi'nde belediyeye ait taşınmazlarda tadilat projesi yaptıklarını hatırlattı. 13 müdürlüğün iş merkezinin 4'üncü katına taşındığını hatırlatan Tutuk, Zabıta Müdürlüğü ve Personel AŞ'nin de eski ticaret odasının binasına geçtiğini belirtti.

"1-2 aya çıkıyoruz"

Mevcut binada İşletme ve İştirakler ile Mali Hizmetler Müdürlüğünün yanı sıra belediye başkanlığı yardımcılıklarının makamlarını bulunduğunu dile getiren Tutuk, şöyle konuştu:

"Bunları da iş merkezine aldığımız zaman binamızı güçlendirmeye hazır bir şekilde boşaltabileceğiz. Birkaç görüşmemiz var, yakında sizlerle paylaşacağız. Zaten biz buradan çıkmadan güçlendirilemez. Biz buradan 1-2 aya çıkıyoruz. Çıktıktan sonra da gelen teklifleri değerlendireceğiz. Üniversitemiz çalışıyor. Belediye hizmet binasının güçlendirilmesinden tarafım ama ben mühendis de mimar da değilim. Mühendisler, mimarlar bir rapor getirir, 'Bu bina kesinlikle yıkılmalı' der, ben istesem de güçlendiremem. Bununla ilgili de muhtemelen önümüzdeki mecliste somut bir karar veya bir bilgi paylaşırım."

Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk: Belediye hizmet binasının güçlendirilmesinden tarafım
Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk: Belediye hizmet binasının güçlendirilmesinden tarafım
Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk: Belediye hizmet binasının güçlendirilmesinden tarafım
Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk: Belediye hizmet binasının güçlendirilmesinden tarafım

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Yalova Belediyesi, Yalova, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk: 'Belediye hizmet binasının güçlendirilmesinden tarafım' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk: "Belediye hizmet binasının güçlendirilmesinden tarafım" - Son Dakika
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