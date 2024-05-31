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Yalova'da binanın bodrum katına giren tilkiyi itfaiye ekipleri çıkarttı

YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir binanın bodrumuna giren tilki Çiftlikköy İtfaiyesi ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Yalova'da yiyecek arayışına giren bir tilki Çiftlikköy ilçe merkezine kadar indi. Tilki burada bir binanın bodrum katına girdi. Tilkiyi fark eden vatandaşlar, durumu Çiftlikköy İtfaiyesi ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, tilkiyi bodrum katından yakalayarak dışarı çıkardı. Tilki, herhangi bir zarar görmeden ekipler tarafından doğaya salıverildi.