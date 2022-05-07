Yalova'da itfaiyeden top kurtarma operasyonu - Son Dakika

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde itfaiye ekipleri basketbol oynarken topları dereye düşen çocukların yardım çağrısına sessiz kaldı. İlginç bir operasyona imza atan itfaiyeciler minik kalplerin yüreğine dokundu.

Vatandaşların can ve mal güvenliği için 7/24 görev yapan İtfaiye ekipleri, yangın söndürme ve trafik kazalarına müdahaleleri başta olmak üzere birçok kurtarma operasyonlarına imza atıyor. Ağaçta mahsur kalan kediler, kuyuya düşen köpekler gibi birçok çağrıya yanıt vererek canlıların imdadına yetişen ekipler, bu kez ilginç bir operasyonla kendilerinden söz ettirdi.

Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri basketbol oynarken toplarını dereye düşüren çocukların yardım çağrısını karşılıksız bırakmadı. Ekipler gerçekleştirdikleri operasyonla dereye indi ve topu çıkardı.

Toplarına kavuşmanın mutluluğunu yaşan çocuklar itfaiyeci ağabeylerine teşekkür etti. - YALOVA