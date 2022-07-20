Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü kutlanıyor

Yalova'nın 19 Temmuz 1921 yılında gerçekleşen şanlı mücadele ile düşman işgalinden kurtarılmasının 101. yıldönümü şehirde düzenlenen çeşitli törenlerle kutlanıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı 'nda gerçekleştirilen programda Atatürk heykeline Vali Muammer Erol , Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk tarafından çelenk sunuldu. Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın mesajı okundu.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Yalova, Yerel, Son Dakika

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