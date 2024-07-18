Yaşar Üniversitesi mezunu İçim Atlı, Uluslararası Europan 17 Yarışması'nda Özel Mansiyon Ödülü'nü kazandı - Son Dakika
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Yerel

Yaşar Üniversitesi mezunu İçim Atlı, Uluslararası Europan 17 Yarışması'nda Özel Mansiyon Ödülü'nü kazandı

Yaşar Üniversitesi mezunu İçim Atlı, Uluslararası Europan 17 Yarışması\'nda Özel Mansiyon Ödülü\'nü kazandı

Portekiz'de yaşayan Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu İçim Atlı, ekibiyle birlikte katıldığı Uluslararası Europan 17 Yarışması'nda 'Torrevegacy' adlı projeyle Özel Mansiyon Ödülü'nü kazandı. Proje, doğayı kentle buluşturarak şehrin doğal çevresini korumayı ve geliştirmeyi amaçlıyor. Torrelavega şehrinde doğayı ve insan faaliyetlerini kucaklayan bir alan oluşturmayı hedefleyen proje, sürdürülebilir bir çevre ve güçlü bağlantılar sağlamayı amaçlıyor.

18.07.2024 09:29
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Portekiz'de yaşayan Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu İçim Atlı, ekibiyle birlikte katıldığı tematik mimarlık, şehircilik ve peyzaj projelerinin yarıştığı Uluslararası Europan 17 Yarışması'nda "Torrevegacy" adlı projeyle Özel Mansiyon Ödülü'nü kazandı.

Portekiz'de yaşayan Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu İçim Atlı, yeni bir başarıya imza attı. Atlı, ekibiyle birlikte katıldığı İspanya'nın Torrelavega kentinde düzenlenen Uluslararası Europan 17 Yarışması'nda, "Torrevegacy" adlı projeyle Özel Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü. Ekipte, İçim Atlı'nın yanı sıra; Wladimir Pulupa, Jons Gmez, Rodrigo Zamora Castejn yer aldı.

Doğayı kentle buluşturacak

Proje, şehrin doğal çevresinin korunması ve geliştirilmesine öncelik vererek, doğayı kentsel dokuya entegre etmeyi amaçlıyor. Torrelavega şehri içinde yeniden bağlantı için güçlü bir yapı görevi görecek, önceki engelleri ortadan kaldıracak, toplanma ve iletişim için canlı bir alan, kamusal bir yeşil alan oluşturmaya odaklanıyor. Torrevegacy projesi, Torrelavega'da hem doğayı hem de insan faaliyetlerini kucaklayan bir alan oluşturacak, misafirperver ve sürdürülebilir bir çevre ile tüm vatandaşların hayatlarını zenginleştirecek ve şehir ile çevre bölgeler arasındaki bağları güçlendirmeyi hedefliyor.

Tasarımda, şehrin çeşitli yerlerine ulaşımın kolaylaştırılması ve sürdürülebilirliğin artması için yaya geçitlerine ek olarak özel bir bisiklet yolu bulunuyor. Tarihi Talleres Obregn binasına da yeni tasarımlar planlayan projede; tarihi bina büyük veri, Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka, siber güvenlik, Bulut Bilişim ve Katkı Maddesi Üretimi gibi disiplinleri içeriyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Portekiz, İçim, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşar Üniversitesi mezunu İçim Atlı, Uluslararası Europan 17 Yarışması'nda Özel Mansiyon Ödülü'nü kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaşar Üniversitesi mezunu İçim Atlı, Uluslararası Europan 17 Yarışması'nda Özel Mansiyon Ödülü'nü kazandı - Son Dakika
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