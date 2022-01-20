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Yaşlı adamın acı çektiği anları müzikli paylaşım yaptı, görevinden oldu - Son Dakika

Yaşlı adamın acı çektiği anları müzikli paylaşım yaptı, görevinden oldu

20.01.2022 17:23

Yaşlı adamın acı çektiği anları müzikli paylaşım yaptı, görevinden oldu Başhekim sekreteri yaşlı bir hastanın acı çektiği anları şarkılı paylaşım yaptı, görevinden oldu Giresun'da yaşlı bir hastanın hastanede acı çektiği görüntüleri şarkı ekleyerek sosyal medyada paylaşan başhekim...

Yaşlı adamın acı çektiği anları müzikli paylaşım yaptı, görevinden oldu

Başhekim sekreteri yaşlı bir hastanın acı çektiği anları şarkılı paylaşım yaptı, görevinden oldu

Giresun'da yaşlı bir hastanın hastanede acı çektiği görüntüleri şarkı ekleyerek sosyal medyada paylaşan başhekim sekreteri görevden alındı, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı

GİRESUN - Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim sekreteri olarak görev yapan Gülsen K., yaşlı bir hastanın koltuğa uzanarak acı çektiği görüntüleri cep telefonuyla video kaydına alıp, şarkı ekleyerek sosyal medyada paylaştı. Gelen tepkiler üzerine videoyu yayından kaldıran Gülsen K. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı, görevden alındı.

Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanemizde başhekim sekreteri olarak görev alan ve ilgili videoyu paylaşan çalışanımız hakkında soruşturma başlatılmış olup, başhekimlikteki görevine son verilmiştir. Olay 13 Ocak 2022 tarihinde vuku bulmuş olup, yoğun kar yağışı nedeniyle köyüne ulaşım sıkıntısı yaşayan amcamız hasta nakil aracımızla sağlık ekiplerimizce sağ salim köyüne ulaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yaşlı adamın acı çektiği anları müzikli paylaşım yaptı, görevinden oldu
Yaşlı adamın acı çektiği anları müzikli paylaşım yaptı, görevinden oldu
Yaşlı adamın acı çektiği anları müzikli paylaşım yaptı, görevinden oldu

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Araştırma, Giresun, Şarkı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Yaşlı adamın acı çektiği anları müzikli paylaşım yaptı, görevinden oldu - Son Dakika
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