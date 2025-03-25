Yaşlı Hakları İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Yaşlı Hakları İçin Protokol İmzalandı

Yaşlı Hakları İçin Protokol İmzalandı

Yakın Doğu Üniversitesi ve Yaşlı Hakları Derneği, yaşlı bireylerin haklarını korumak için iş birliği protokolü imzaladı.

25.03.2025 11:11
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Yaşlı hakları için güç birliği yapan Yakın Doğu Üniversitesi ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Yaşlılara Saygı Haftası'nda, Yakın Doğu Üniversitesi ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği güçlerini birleştirerek iş birliği protokolüne imza attı. Protokol kapsamında; yaşlı bireylerin haklarını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla eğitim, sağlık, hukuki destek gibi alanlarda iş birliği yapılırken merkezine yaşlı haklarını alan bilimsel çalışmalar da yürütülecek.

Sosyal yaşamda daha aktif hale gelmeleri amaçlanıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins'in imzalarıyla yürürlüğe giren protokol; yaşlı bireylerin haklarının korunması, sosyal yaşamda daha aktif hale gelmeleri ve ruh sağlıklarının desteklenmesi amacıyla çeşitli projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor.

İmza töreninde Prof. Dr. Hatice Jenkins'e Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkan Yardımcısı Semral Erel ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatman Gürmanoğlu eşlik ederken; Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ'a ise Yakın Doğu Üniversitesi'nden Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz ve Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Perçem Arman eşlik etti.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: "Projelerin hayata geçirilmesi açısından önemli bir adım"

"Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşlı haklarını geliştirmeye yönelik her çalışmaya destek vermeye devam edeceğiz" diyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Yaşlılara Saygı Haftası'nda imzaladığımız bu iş birliği protokolü, bilimsel çalışmaların ve topluma yönelik projelerin hayata geçirilmesi açısından önemli bir adımdır. Eğitimden sağlığa, hukuki destekten ruh sağlığına kadar geniş bir çerçevede geliştireceğimiz multidisipliner projelerle, yaşlı bireylerin daha güçlü ve güvende hissetmelerini sağlamayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

"60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi'ne her türlü desteğe devam edeceğiz"

Ülkenin tek "60+ Yaş Tazelenme Üniversitesinin Girne Üniversitesi bünyesinde hizmet verdiğini hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, "Yakın Doğu Üniversitesi olarak, Girne Üniversitesi ile de iş birliği içerisinde 60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi'ne her türlü desteği vermeye de devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Hatice Jenkins: "Maddi kaynaklar olmasına rağmen yeterli hizmeti bulamıyoruz"

Prof. Dr. Hatice Jenkins ise yaşlılara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi için iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Yaşlanmış bir toplumuz ancak elimizde maddi kaynaklar olmasına rağmen yeterli hizmeti bulamıyoruz" dedi. Prof. Dr. Hatice Jenkins, imzaladıkları iş birliği protokolünün özellikle bu açıdan kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

"Bakımevi Yasası'nın ortak akılla revize edildikten sonra bir an önce geçmesi gerek"

Sağlık alanındaki yasal düzenlemelerin de kritik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Jenkins, Cumhuriyet Meclisi'nde görüşülmesi beklenen Bakımevi Yasası'nın ortak akılla revize edildikten sonra bir an önce geçmesi gerektiğini söyledi. "Bilimsel veriler ışığında sağlam temellere dayalı ve uygulanabilir düzenlemeler oluşturmalıyız. Yasalar hazırlanırken, ülkemizin kendine özgü dinamikleri de göz önünde bulundurulmalı. Bu noktada, Yakın Doğu Üniversitesi'nin desteği ile yürütülecek bilimsel araştırmalar ve projeler de bizim için büyük önem taşıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sağlık, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşlı Hakları İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika

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