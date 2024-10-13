Yavuzkemal Beldesi'nden Örnek Tarım Projesi ile Yerel Üretim Artıyor - Son Dakika
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Yavuzkemal Beldesi'nden Örnek Tarım Projesi ile Yerel Üretim Artıyor

Giresun'un Yavuzkemal Beldesi, tarım faaliyetlerini geliştirmek ve yerel üretimi artırmak için başlatılan örnek tarım projesi ile dikkat çekiyor. Belde Belediye Başkanı Adem Önal, modern tarım tekniklerini çiftçilere öğretmek ve yerel üreticilere destek olmak amacıyla yeni seralar kurarak eğitimler düzenliyor.

13.10.2024 00:29
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Yavuzkemal Beldesinden örnek tarım projesi

Örnek tarım projesiyle hem ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar

GİRESUN - Giresun'un Yavuzkemal Beldesi, tarım faaliyetlerini geliştirmek ve yerel üretimi artırmak amacıyla hayata geçirilen projelerle dikkat çekiyor.

Belde Belediye Başkanı Adem Önal, tarımı yaygınlaştırmak için kurduğu örnek sera ile fide yetiştirip yerel üreticilere dağıttı ve eğitimler düzenledi. Bu girişim, beldede mevcut 300'ün üzerindeki sera ile birlikte tarım üretimini önemli ölçüde artırdı.

Giresun'un önemli turizm alanlarından biri olan Kulakkaya Yaylası'nın bağlı olduğu Yavuzkemal Beldesi, yerli üretimi desteklemek ve çiftçilerin modern tarım tekniklerine ulaşmasını sağlamak amacıyla yürütülen projelerle dikkat çekiyor.

Başkan Önal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Tarım, beldemizin geleceği için çok önemli. Çiftçilerimizin modern yöntemlerle üretim yapabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Başkan seçildikten sonra sadece altyapı hizmetlerinin yanı sıra, halkımızın gelir düzeyini artırmak amacıyla örnek bir sera kurdum. Önce kendi yetiştirdiğim ürünleri belde sakinlerine dağıttım, ardından eğitimler vererek seralar kurmaları için destek oldum. Bugün, 6 mahallesi, 2 bin 300 nüfuslu beldemizde 300 seraya ulaştık. Beldemiz halkı hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de yetiştirdikleri organik ürünleri Kulakkaya Yaylası'nda satarak ciddi gelir elde etmeye başladı. Beldemizin gelişmesi için tarım, hayvancılık ve turizm olmak üzere üç önemli fırsat var ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Proje, yerel halk tarafından büyük bir ilgiyle karşılanırken, çiftçiler de yeni fideleri kullanarak daha verimli üretim yapmanın heyecanını yaşıyor.

Kaynak: İHA

Yavuzkemal, Adem Önal, Giresun, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yavuzkemal Beldesi'nden Örnek Tarım Projesi ile Yerel Üretim Artıyor - Son Dakika

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