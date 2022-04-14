"Yemlik" pazardaki yerini aldı - Son Dakika
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"Yemlik" pazardaki yerini aldı

14.04.2022 12:09
"Yemlik" pazardaki yerini aldı

Kahramanmaraş'ta tarladan sofralara gelinceye kadar zor ve meşakkatli bir yolculuk yapan yemlik pazarlarda yerini aldı.

Kahramanmaraş'ta tarladan sofralara gelinceye kadar zor ve meşakkatli bir yolculuk yapan yemlik pazarlarda yerini aldı.

Afşin ilçesinde yemlik satıcıları tarafından her gün sabahın erken saatlerinde kalkılarak tek tek toplanıp çuvallanan yemliğin kilosu kalitesine göre 15 ile 30 TL arasında fiyattan satılıyor. Doğada bulunan yemliğin birçok hastalığa iyi geldiğini ve özellikle şeker hastalarının çok tükettiğini belirten yemlik satıcıları, yüksek oranda demir içerdiğini ve kansızlık problemine de iyi geldiğini ifade ettiler. Yemlik pazarlarda yerini aldı. - KAHRAMANMARAŞ

Yemlik pazardaki yerini aldı

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Kahramanmaraş, Türk Lirası, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Yemlik' pazardaki yerini aldı - Son Dakika


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