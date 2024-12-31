Yeni Aile Hekimliği Uygulaması 2025'te Başlayacak - Son Dakika
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Yeni Aile Hekimliği Uygulaması 2025'te Başlayacak

Yeni Aile Hekimliği Uygulaması 2025\'te Başlayacak

Düzce'de aile hekimleri, hastanelerden tetkik talep edebilecek. Sisteme dijital entegrasyon sağlanacak.

31.12.2024 13:09
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DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 1 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan yeni dönem aile hekimliği uygulamasıyla aile hekimlerinin hastanelerden INR (kan pıhtılaşması), röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebileceklerini söyledi.

Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Sağlık Bakanlığınca birinci basamak sağlık hizmetleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasındaki dijital entegrasyonun sağlanmasına yönelik başlatılan yeni dönem aile hekimliği uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. 1 Ocak 2025 tarihinde tüm illerde uygulanmaya başlanacak yeni dönem hakkında bilgi veren Yasin Yılmaz, "Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığımız tarafından hem aile hekimliğini etkili ve verimli kılmak, hem de vatandaşlarımıza yönelik ulaşılabilir, konforlu, iş gücü ve zaman kaybını ortadan kaldıran yeni bir uygulama başlatıldı. Aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezlerin, hastanelerle dijital olarak entegre oldukları yeni sistem sayesinde aile hekimlerimiz hastanelerden INR (kan pıhtılaşması), röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek. Vatandaşlarımız, röntgen ve mamografi dışında kalan tetkikler için en geç 3 gün içerisinde hastaneye başvurmaları gerekmektedir. Bu işlem esnasında hastalar için hastanelerde ayrıca muayene girişi yapılmayacak, herhangi bir randevu sorgulanmayacak ve hastanedeki hekimler tarafından tekrar tetkik isteminde bulunulmayacaktır. Çıkan sonuçlar ise aile hekiminin ekranına düşecektir. Ayrıca ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarındaki hekimler, aile hekimleri tarafından yönlendirilen hastaları veya doğrudan hastaneye başvuran hastaları değerlendirdikten sonra sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden aile hekimine geri bildirim notu yazabilecek. Aile hekimleri ise bu geri bildirim notlarını kendi sağlık bilgi yönetim sistemi ekranları üzerinden görüntüleyebilecek" dedi.

"Hekimler randevu oluşturabilecek"

Hekimlerin MHRS üzerinden randevu oluşturabileceğini belirten Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarındaki hekimler, uygun gördükleri hastalarına danışmanlık hizmetlerinden faydalanmaları amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezlerine MHRS üzerinden randevu oluşturabilecek, kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi ekranları üzerinden bilgi notu düzenleyerek yönlendirebilecek. Yönlendirilen hastaya ilişkin bilgi notu Sağlıklı Hayat Merkezi personeli (sorumlu hekim, diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, çocuk gelişimci vb.) kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Sağlıklı Hayat Merkezi personeli, kişiye verdiği danışmanlık faaliyetleri ile ilgili bilgi notunu, kullandığı sağlık bilgi yönetim sistemi ekranları üzerinden oluşturabilecek. Oluşturulan bilgi notu, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarındaki hekimler tarafından, kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden görüntülenebilecektir. Vatandaşlar tüm sonuçlarını kendi e-Nabız profillerinde görüntüleyebilecektir. Vatandaşlara kolaylık sağlayabilecek ve daha sonra sisteme entegre edilecek yeni güncelleme ve hizmet türleri başta Sağlık Müdürlüğümüz olmak üzere hastaneler ve birinci basamak tesislerince takip edilerek hizmetlerin devamlılığı sağlanacaktır" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Teknoloji, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeni Aile Hekimliği Uygulaması 2025'te Başlayacak - Son Dakika

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