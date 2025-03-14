Yeni Akıllı Sistemlerle Güvenli Sürüş

Motorlu araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sisteminin tip onayına ilişkin idari şartlar belli oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve içerisinde motorlu araçlarda yer alan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemine ilişkin idari şartlar hakkında usul ve esasların yer aldığı yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu maddelere ilişkin idari ve teknik gereklilikler ile tip onay belgelerine ait şablonlar da yönetmelikte yer aldı.

Alkollü araç kullanımına izin verilmeyecek

Uygulamaya geçen sisteme göre, çeşitli cihazlarla sürücünün alkol oranı belirlenecek. Alkol kilidi ile sınırı aşmış sürücülerin araç kullanmaları otomatik olarak engellenecek. Araçlarda alkol kilidinin hemen yanında sürücü için acil durum şeritte tutma sistemi de yer alacak. Bu test sonrası alkol oranına göre araç sürücüyü uyaracak ve alkol oranı yüksekse araç çalışmayacak. Düzenleme ilgili Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında hazırlandı. - ANKARA