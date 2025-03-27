Yeni Güreş İl Temsilcisi Eren Dursun Turan

Erzurum Güreş İl Temsilciliği görevini Battal Alpkılıç'tan devralan Eren Dursun Turan, halefine plaket takdim ederek bugüne kadarki hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Bir süre önce Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile Yönetim Kurulu tarafından Erzurum Güreş İl Temsilciliği görevine atanan Eren Dursun Turan, selef olarak görevi halefi Battal Alpkılıç'tan devraldı.

Battal Alpkılıç'a bugüne kadar ki, hizmetleri için teşekkür eden Eren Dursun Turan, halefine plaket takdim etti.

Çiçeği burnunda il temsilcisi Turan, "Battal ağabey ata sporumuz güreşe büyük hizmetler etti. Kendisi bir güreş aşığı ona yaptığı hizmetleri için teşekkür ederim. İnşallah Battal hocamdan aldığım görev bayrağını daha da yukarılara taşırım" dedi. - ERZURUM