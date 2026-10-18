YENİ Parti Giresun il başkanlığı ön seçimini Gökhan Şenyürek 3 bin 640 oyla kazandı - Son Dakika
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YENİ Parti Giresun il başkanlığı ön seçimini Gökhan Şenyürek 3 bin 640 oyla kazandı

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YENİ Parti Giresun il başkanlığı ön seçimini Gökhan Şenyürek 3 bin 640 oyla kazandı
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Giresun'da YENİ Parti üyelerinin doğrudan oylarıyla yapılan il başkanlığı ön seçimini Gökhan Şenyürek 3 bin 640 oyla kazandı. Şenyürek, katılan üyelere teşekkür edip gelecek hafta sonu il kongresini yapacaklarını söyledi.

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) - YENİ Parti Giresun Kurucu İl Başkanı Gökhan Şenyürek, üyelerin doğrudan oy kullandığı il başkanlığı ön seçimini 3 bin 640 oyla kazandı. Şenyürek, ön seçime katılan üyelere teşekkür ederek, gelecek hafta sonu il kongresini gerçekleştireceklerini belirtti.

YENİ Parti'de il başkanlarının üyelerin doğrudan oylarıyla belirlenmesi amacıyla düzenlenen ön seçim, Giresun'da bugün gerçekleştirildi. Giresun şehir merkezinin yanı sıra 13 ilçede daha sandık kuruldu. Alucra ve Çamoluk ilçelerinde ise sandık kurulmadı.

YENİ Parti Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ile Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse de Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde oylarını kullandı.

Şenyürek'in tek aday olarak katıldığı ön seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre kullanılan 3 bin 665 oyun 3 bin 640'ı geçerli, 25'i geçersiz sayıldı. Geçerli oyların tamamını alan Şenyürek, il başkanlığı görevini sürdürmek üzere üyelerden yetki aldı.

"ÜYELERİMİZİN VERDİĞİ SORUMLULUĞUN BİLİNCİYLE ÇALIŞACAĞIZ"

Ön seçimin ardından değerlendirmede bulunan Şenyürek, şunları kaydetti:

"Ön seçime katılarak demokratik iradesini ortaya koyan, partimizin geleceğine sahip çıkan bütün üyelerimize teşekkür ediyorum. Sürece emek veren ilçe başkanlarımıza, sandık görevlilerimize ve yol arkadaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Gelecek hafta sonu il kongremizi gerçekleştireceğiz. Üyelerimizin bize verdiği sorumluluğun bilinciyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Türkiye'nin içerisinde bulunduğu karanlık sürecin bir an önce sona ermesi, hukukun, demokrasinin ve özgürlüklerin güvence altına alınması için hep birlikte mücadele edeceğiz. Geçim sıkıntısı yaşayan, adalet arayan, geleceğinden kaygı duyan yurttaşlarımızın sesini daha güçlü duyuracağız. Giresun'da örgütümüzün birlik ve dayanışmasını büyüterek halkımızla omuz omuza çalışacağız."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: YENİ Parti Giresun il başkanlığı ön seçimini Gökhan Şenyürek 3 bin 640 oyla kazandı - Son Dakika
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