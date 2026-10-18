YENİ Parti Osmaniye İl Başkanlığı seçiminde Avni Güvel 4 bin 392 oyla güven tazeledi - Son Dakika
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YENİ Parti Osmaniye İl Başkanlığı seçiminde Avni Güvel 4 bin 392 oyla güven tazeledi

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YENİ Parti Osmaniye İl Başkanlığı seçiminde Avni Güvel 4 bin 392 oyla güven tazeledi
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YENİ Parti Osmaniye İl Başkanlığı için yapılan ön seçimde Avni Güvel 4 bin 392 oyla güven tazeledi. Semih Duyan'ın 174 oyda kaldığı seçimin ardından Güvel, delegelere ve partililere teşekkür edip örgütü güçlendireceğini söyledi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - YENİ Parti'nin Osmaniye İl Başkanlığı için düzenlediği ve mevcut başkan Avni Güvel ile Semih Duyan'ın yarıştığı seçimde, Avni Güvel sandıktan zaferle çıktı.

YENİ Parti'nin Osmaniye İl Başkanlığı için düzenlediği ön seçim heyecanı sandıkların kapanmasıyla sona erdi. Osmaniye Ticaret Odası binasında gün boyu yoğun katılımla gerçekleşen oy kullanma sürecinin ardından yapılan sayımlarda, Avni Güvel 4 bin 392 oy alarak güven tazeledi. Diğer aday Semih Duyan ise 174 oyda kaldı.

?Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından partililere ve delegelere teşekkür eden Avni Güvel, şöyle konuştu:

?"Bugün burada bir il başkanlığı seçiminin ötesinde partimizin geleceğine, örgütümüzün iradesine ve birlikte yürüyeceğimiz yolun sorumluluğuna karar vermek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. ?Tarihsel sorumluluğumuzu sözde bırakmak bizde düşmez. Bunu örgütümüzün emeğiyle büyütmek bizim boynumuzun borcudur. Bu mücadeleyi yürütürken özgürlüğünden mahrum bırakılan yol arkadaşlarımızı da unutmuyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu bulunan tüm yol arkadaşlarımıza buradan selam gönderiyoruz.

Sandıktan çıkan bu güçlü irade Osmaniye'mizin ve partimizin birlik içinde geleceğe yürüyeceğinin en net kanıtıdır. Rekabet içinde geçen bu demokratik süreçte sandığa iradesini yansıtan tüm parti üyelerimize ve dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Omuzlarımıza yüklenen bu büyük sorumlulukla teşkilatımızı daha da güçlendirecek, Osmaniye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: YENİ Parti Osmaniye İl Başkanlığı seçiminde Avni Güvel 4 bin 392 oyla güven tazeledi - Son Dakika
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