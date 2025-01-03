Yer Değişikliği Hakkı İçin Çağrı - Son Dakika
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Yer Değişikliği Hakkı İçin Çağrı

Yer Değişikliği Hakkı İçin Çağrı

Sağlık-Sen, üniversite hastaneleri çalışanlarına yer değişikliği hakkı verilmesi için acil adım atılmasını istedi.

03.01.2025 10:59
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Sağlık-Sen Üniversiteler Komisyonu, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık profesyonellerine yer değişikliği hakkı verilmesi çalışmalarının bir an önce neticelendirilmesi çağrısında bulundu.

Sağlık-Sen Üniversiteler Komisyonu, "yer değişikliği" gündemiyle 3. toplantısını gerçekleştirdi. Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan başkanlığında gerçekleşen toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu ile Sağlık-Sen üniversite şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda üniversite hastanelerinde çalışan sağlık profesyonellerine yer değişikliği hakkı verilmesi için yürütülen çalışmanın hızla sonuçlandırılması çağrısında bulunuldu.

Toplantıda konuşan Doğan, üniversite hastanelerinde görev yapanlara yer değişikliği hakkı verilmesi konusunun Sağlık-Sen'in verdiği mücadeleyle gündeme geldiğini ifade etti. Sağlık-Sen'in bu konuya büyük önem verdiğini dile getiren Doğan, "Komisyonumuzu kurduktan sonra gündeme aldığımız ilk konu yer değişikliği oldu. Bu kapsamda Sağlık-Sen Üniversite Hastaneleri Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu'nu kurduk. Buradaki verileri YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve başkanvekilleri ile paylaştık. Onlar da bizim platformumuzu referans alarak bir çalışma yaptı ve talepleri topladı. Ardından çalışmayı Cumhurbaşkanlığı ile paylaştı. YÖK'ün yaptığı çalışmayı Cumhurbaşkanlığı ile paylaşmasının akabinde Sağlık-Sen olarak İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz ile Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk'ü ziyaret ettik. Konunun ne denli önemli olduğunu anlattık. Bu konuyu gündeme getiren, kamuoyu oluşturulmasını ve çalışma yapılmasını sağlayan Sağlık-Sen'dir" ifadelerini kullandı.

"Biz hekimimizin, hemşiremizin, röntgen teknisyenimizin sorunlarını çözmek için çalışıyoruz" diyen Doğan, amaçlarının çalışanların mağduriyetlerine son vermek olduğunu kaydetti.

"Bu işin bitirilmesini ve YÖK'ün yapılan çalışmayı kamuoyu ile paylaşmasını bekliyoruz"

Yapılan çalışmanın bir an önce sonuçlanması talebinde bulunan Doğan, "Cumhurbaşkanlığı yer değişikliği ile ilgili çalışmayı sürdürüyor. Bu işin bitirilmesini ve YÖK'ün yapılan çalışmayı kamuoyu ile paylaşmasını bekliyoruz. Üniversite hastaneleri çalışanlarının mağduriyeti artık son bulmalıdır. Aileler buluşmalı; çocuklar annesine, babasına kavuşmalıdır. Eğer üniversite hastanelerinde çalışanlara yer değişikliği hakkı verilmesi konusu bu aşamaya geldiyse bu Memur-Sen'in ve Sağlık-Sen'in mücadelesi sayesinde oldu" diye konuştu.

Toplantıda Üniversiteler Komisyonu'nun gelecekte yapacağı çalışmalara ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda Sağlık-Sen Üniversiteler Komisyonu, şu kararları aldı:

"Cumhurbaşkanlığı'nın yer değişikliği ile ilgili yaptığı çalışmanın bir an önce neticelendirilmesi için mekik diplomasisine devam edilmesi. Üniversitelerde yaşanan yerel sorunlara ilişkin ortak hareket edilmesi ve yerelden genele gidilerek sorunların çözüme kavuşturulması. Üniversite hastanelerindeki teşvik ödeme farklılıklarına yönelik teknik çalışma yapılması ve çözüm önerileri hazırlanması. Aşırı iş yüküne karşı üniversite hastanelerinde istihdamın artırılması için çalışma yapılması. Sağlık-Sen Üniversite Komisyonu tarafından Türkiye genelindeki rektör ve üniversite hastanesi başhekimlerinin ziyaret edilmesi." - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yer Değişikliği Hakkı İçin Çağrı - Son Dakika

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