Yeşil Karaağaç'da çalışmalar sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yeşil Karaağaç'da çalışmalar sürüyor

07.06.2022 14:28

Yeşil Karaağaç'da çalışmalar sürüyorUŞAK Uşak'ta 'Yeşil Karaağaç Yenileme Alanı' projesi çerçevesinde çalışmalar bütün hızıyla devam ederken mavi ve yeşilin eşsiz uyumuyla vatandaşların huzur bulacağı alana vatandaşların kavuşmasına sayılı günler kaldı.

Yeşil Karaağaç'da çalışmalar sürüyor

UŞAK Uşak'ta 'Yeşil Karaağaç Yenileme Alanı' projesi çerçevesinde çalışmalar bütün hızıyla devam ederken mavi ve yeşilin eşsiz uyumuyla vatandaşların huzur bulacağı alana vatandaşların kavuşmasına sayılı günler kaldı.

Uşak Belediyesi, Yeşil Karaağaç Piknik ve Mesire Alanında yaptığı çalışmalara bütün hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar için özellikle hafta sonlarında huzurlu bir gün geçirmeleri üzerine yenilenen alanın açılışına da sayılı günler kaldığı müjdelendi. Proje alanında temizleme ve yenile çalışmaları hız kesmeden devam ederken vatandaşlar için de piknik, çocuklar için de eğlenceli park alanları hazırlandı. Uşak Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda çalışmalar paylaşılırken Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın da incelemelerde bulunduğu gösterildi.

Yeşil Karaağaç'da çalışmalar sürüyor
Yeşil Karaağaç'da çalışmalar sürüyor
Yeşil Karaağaç'da çalışmalar sürüyor
Yeşil Karaağaç'da çalışmalar sürüyor

YORUMLAR
500
Uşak Ticaret Borsası Uşak Ticaret Borsası Yeni doğan bebeğini 2 metre yükseklikten atarak kaçan anne ekipler tarafından yakalandı Yeni doğan bebeğini 2 metre yükseklikten atarak kaçan anne ekipler tarafından yakalandı
Kaynak: İHA

Uşak Belediyesi, Uşak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeşil Karaağaç'da çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:45 Bakanı Nebati, Hazine nakit dengesine ilişkin verileri paylaştı: Mayısta 149 milyar TL fazla verdi
19:38 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar görüştü! Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ele alındı
19:07 Dünyanın en değerli 10 futbolcusu belirlendi! Sonuçta sürpriz isimler yer aldı
19:05 Galler'de böcek ve sürüngen gibi alternatif protein ürünleri gençler üzerinde denenecek
18:48 El freni çekerek dönmeye çalışan otomobil sürücüsü aracı alev alınca olay yerinde kaçtı
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 20:07:38. #1.13#
SON DAKİKA: Yeşil Karaağaç'da çalışmalar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement