Yeşilli\'de Mektup Projesi ile Yetim Çocuklara Destek

Mardin'in Yeşilli ilçesinde Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç öncülüğünde yürütülen "Mektup Projesi" kapsamında öksüz ve yetim çocukların dilekleri yerine getirildi.

Yeşilli Kaymakamlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen projede, çocuklardan birer mektup yazarak dileklerini iletmeleri istendi. Mektuplarda yer alan bisiklet, oyuncak, tablet ve bilgisayar gibi talepler tek tek karşılandı. Kaymakam Kılıç, hediyeleri bizzat çocukların evlerine götürerek teslim etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Kılıç, onların mutluluğuna ortak oldu.

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Kaymakam Kılıç, "Bu çocuklarımız yarının bilim insanları, öğretmenleri, yöneticileri olacak. Onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek en büyük görevimiz. Destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum" dedi. - MARDİN