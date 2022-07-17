Yeşilyurt ailesinin mutlu günü - Son Dakika
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Yeşilyurt ailesinin mutlu günü

17.07.2022 13:23
Yeşilyurt ailesinin mutlu günü

Önceki dönem AK Parti Erzurum İl Başkanı Fatih Yeşilyurt'un oğlu Yusuf Ahmet Yeşilyurt ile Mualla Aydoğan'ın nikah töreni geniş katılımlı bir tören ile yapıldı.

Önceki dönem AK Parti Erzurum İl Başkanı Fatih Yeşilyurt'un oğlu Yusuf Ahmet Yeşilyurt ile Mualla Aydoğan'ın nikah töreni geniş katılımlı bir tören ile yapıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in kıydığı nikah törenine AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok, İbrahim Aydemir, önceki dönem milletvekilleri Adnan Yılmaz, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İlçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Fatih Yeşilyurt, Aydoğan, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeşilyurt ailesinin mutlu günü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeşilyurt ailesinin mutlu günü - Son Dakika
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