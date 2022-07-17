Önceki dönem AK Parti Erzurum İl Başkanı Fatih Yeşilyurt 'un oğlu Yusuf Ahmet Yeşilyurt ile Mualla Aydoğan 'ın nikah töreni geniş katılımlı bir tören ile yapıldı.

Kaynak: İHA

Fatih Yeşilyurt, Aydoğan, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Yeşilyurt ailesinin mutlu günü - Son Dakika

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