Yıldırım'da trafiğe 'dikey' çözüm - Son Dakika

Yıldırım'da trafiğe 'dikey' çözüm

BURSA - Yıldırım Belediyesi tarafından ilçenin ulaşım ağına kazandırılacak 15 metrelik yol bağlantısı, Yıldırım'ın dikey ulaşım ağına katkı sağlayarak trafik yükünü azaltacak.

Yıldırım Belediyesi, şehrin önemli sorunlarından olan ulaşım problemine çözüm oluşturacak bir yatırımlarını sürdürüyor. Huzur Caddesi'ni Mimar Sinan Bulvarı'na bağlayacak yolun açılması için kamulaştırılması tamamlanan binaların yıkımına başlandı. Ortabağlar Mahallesi'nde devam eden yol açma ve genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'da ulaşımın önündeki en önemli sorunlardan birisi dikey yolların yetersizliği. Huzur Caddesi'ni Mimar Sinan Bulvarı'na bağlayacağımız 15 metrelik bağlantı yolu bu noktada önemli bir alternatif olacak. Yıldırım Belediyesi olarak dönüşüm çalışmalarıyla yeni yolların kazandırılması, kamulaştırma çalışmalarıyla yol üzerindeki binaların kamulaştırılması ve mevcut kamu arazilerinden belli tahsislerin alınarak yol işlemlerinin yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri üretmeye devam edeceğiz" dedi.