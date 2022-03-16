Yıldırım'da trafiğe 'dikey' çözüm - Son Dakika
Üye Girişi

Yıldırım'da trafiğe 'dikey' çözüm

16.03.2022 14:40

Yıldırım'da trafiğe 'dikey' çözüm Yıldırım Belediyesi tarafından ilçenin ulaşım ağına kazandırılacak 15 metrelik yol bağlantısı, Yıldırım'ın dikey ulaşım ağına katkı sağlayarak trafik yükünü azaltacak.

Yıldırım'da trafiğe 'dikey' çözüm

BURSA - Yıldırım Belediyesi tarafından ilçenin ulaşım ağına kazandırılacak 15 metrelik yol bağlantısı, Yıldırım'ın dikey ulaşım ağına katkı sağlayarak trafik yükünü azaltacak.

Yıldırım Belediyesi, şehrin önemli sorunlarından olan ulaşım problemine çözüm oluşturacak bir yatırımlarını sürdürüyor. Huzur Caddesi'ni Mimar Sinan Bulvarı'na bağlayacak yolun açılması için kamulaştırılması tamamlanan binaların yıkımına başlandı. Ortabağlar Mahallesi'nde devam eden yol açma ve genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'da ulaşımın önündeki en önemli sorunlardan birisi dikey yolların yetersizliği. Huzur Caddesi'ni Mimar Sinan Bulvarı'na bağlayacağımız 15 metrelik bağlantı yolu bu noktada önemli bir alternatif olacak. Yıldırım Belediyesi olarak dönüşüm çalışmalarıyla yeni yolların kazandırılması, kamulaştırma çalışmalarıyla yol üzerindeki binaların kamulaştırılması ve mevcut kamu arazilerinden belli tahsislerin alınarak yol işlemlerinin yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Yıldırım'da trafiğe 'dikey' çözüm
Yıldırım'da trafiğe 'dikey' çözüm
Yıldırım'da trafiğe 'dikey' çözüm

YORUMLAR
500
Yıldırım'a yeni gençlik ve spor merkezi Yıldırım'a yeni gençlik ve spor merkezi Yıldırımlı gençlerden Kasapoğlu'na iade-i ziyaret Yıldırımlı gençlerden Kasapoğlu'na iade-i ziyaret

Yıldırım Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yıldırım'da trafiğe 'dikey' çözüm - Son Dakika


Son Dakika
14:52 Rusya'nın Ukrayna'da Fransız silahları kullanması soruldu! Macron: Kararı ben almadım ama savunuyorum
14:43 Lob'ın International'ın Tüketici Kalite Zirvesi'nde Haberler.com'a 3. kez ödül
14:43 Erdoğan "Gençlere hizmetlerimizi anlatıyor musun" dediği milletvekili, İmamoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu
14:30 Kuruluş Osman'da bu akşam Geyhatu'nun akıbeti ne olacak?
14:25 Katar Dışişleri Bakanı'nı eli cebinde karşılamıştı! Bakan Çavuşoğlu'nu ise kucaklaşarak selamladı
14:21 Tarık Mengüç, telefonuna dalan kadın seyircinin dikkatini çekmeye çalışırken çözümü bağırmakta buldu
14:14 Muhabirler çok şaşırdı! Burak Elmas, "Yerler kaygan başkanım" uyarısına verdiği cevapla gündem oldu
14:14 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'nın yeni planı ne?
14:02 Moskova'da Lavrov'la buluşan Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu: Dürüst arabuluculuk rolümüzü zorluklara rağmen sürdürdük
14:01 Kazı sırasında kazmaları mezara saplandı! İşçiler korku içinde yetkililere haber verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 14:58:38. #1.12#
SON DAKİKA: Yıldırım'da trafiğe 'dikey' çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement