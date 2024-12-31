Çekmeköy'de Mehmetçik Yeniliği Kutladı - Son Dakika
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Çekmeköy'de Mehmetçik Yeniliği Kutladı

Çekmeköy\'de Mehmetçik Yeniliği Kutladı

Çekmeköy'de konuşlu olan 15'inci Füze Üs Komutanlığında, yılın son gününde de askeri personel görevini sürdürmeye devam ederken Üs Komutanı Tuğgeneral İbrahim Galın, Mehmetçikle birlikte yemek yedi, yeni yıllarını kutladı.

31.12.2024 13:57
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Çekmeköy'de konuşlu olan 15'inci Füze Üs Komutanlığında, yılın son gününde de askeri personel görevini sürdürmeye devam ederken Üs Komutanı Tuğgeneral İbrahim Galın, Mehmetçikle birlikte yemek yedi, yeni yıllarını kutladı.

Çekmeköy'de konuşlu bulunan 15'inci Füze Üs Komutanlığında, Mehmetçik yılın son gününde de görevi başında, vatan nöbetine devam ediyor. 15'inci Füze Üs Komutanlığı bünyesinde yer alan HAWK Grup Komutanlığında görevli askeri personel vatandaşların yeni yılını, "Egemenlik, bağımsızlık yolunda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı meşaleyi azim ve kararlılıkla taşıyan bizler; öncelikle aziz şehitlerimizin ailelerinin, gazilerimizin, ailelerimizin ve tüm Türk milletinin yeni yılını tebrik ederiz. 2025 yılının mutluluk, sağlık ve huzurla geçmesini temenni ederiz. Bizler, milletimiz için görevimizin başındayız." sözleriyle tebrik etti.

Üsteğmen Çakır ise kulede nöbet tutan bir askeri ziyaret ederek, yeni yılını tebrik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Tuğgeneral, Çekmeköy, Güvenlik, Savunma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çekmeköy'de Mehmetçik Yeniliği Kutladı - Son Dakika

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