Yılmaz'dan bayram mesajı

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin, sevgi ve hoşgörümüzün en güzel ifadesidir. Bu özel günlerde, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmeli, yardımlaşma ve dayanışma içinde olmalıyız. Bayramlar, bizleri geçmişin güzel hatıralarına götüren köprülerdir. Çocukluğumuzda, sokakları şen kahkahalarımızla doldurduğumuz, kapı kapı dolaşıp şeker topladığımız o bayram günleri. Bayram sabahlarında giydiğimiz en güzel elbiselerimiz, annelerimizin titizlikle hazırladığı bayram sofraları ve sevdiklerimizle geçirdiğimiz o neşeli anlar. İşte bu hatıralar, bugün de kalbimizde aynı sıcaklıkla yaşıyor. Çocukluğumuzun o saf ve temiz duygularını yeniden yaşamak, ailelerimizle ve sevdiklerimizle birlikte olmanın kıymetini bir kez daha anlamak için bir fırsat. Gelin, eski hatıraların ışığında, geleceğe umutla bakalım ve sevgiyle kucaklaşalım. Sizlerin desteğiyle kentimizi daha güzel yarınlara taşıyacağımıza inanıyorum. Kurban Bayramımızı içten dileklerimle kutluyor; sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Ailelerimiz ve sevdiklerimizle nice bayramlar geçirmemiz temennisiyle" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP