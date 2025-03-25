Yılmaz\'dan Kadir Gecesi mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, bu mübarek gecenin tüm insanlığı barış, huzur ve sağlık getirmesini diledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu mübarek gecenin tüm insanlık için günahlarından arınma, kötülüklerden sakınma, iyiliğe ve doğru olana yönelmek için bir fırsat olduğunu ifade eden Yılmaz, "Allah'ın kelamı olan kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim, ramazanın kalbi olan bu gecede inmeye başladı. Kadir Gecesi, aynı zamanda bizlere kalplerimizin kötülükten arınması, gönül dünyamızın aydınlanması ve manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır. Bu mübarek gecede dualarımızın kabul olmasını diliyorum. Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun" dedi. - GAZİANTEP