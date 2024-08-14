Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kalp Ameliyatı Geçiren Minik Hüseyin\'i Evde Ziyaret Etti

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, tedavi süreci Şehitkamil Belediyesi tarafından üstlenilen ve başarılı bir kalp ameliyatı geçiren 2 yaşındaki Hüseyin Ünal'ı evinde ziyaret etti. Çağkuyu Mahallesi'nde yaşayan Ünal ailesinin küçük oğulları Hüseyin, doğuştan gelen kalp rahatsızlığı nedeniyle zorlu bir tedavi süreci geçirdi. Ameliyatla sağlığına kavuşan minik Hüseyin, Başkan Yılmaz'ın ziyaretinden büyük mutluluk duydu.

Şehitkamil Belediyesi, Hüseyin Ünal'ın kalp ameliyatı ve tedavi masraflarını tamamen karşılayarak, Ünal ailesine büyük bir destek sağladı. Zorlu süreçte aileye yalnız olmadıklarını hissettiren bu destek, minik Hüseyin'in sağlığına kavuşmasında önemli bir rol oynadı. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Hüseyin'i evinde ziyaret eden Başkan Umut Yılmaz, Hüseyin'e hediye ettiği oyuncaklarla onun yüzünü güldürdü.

"Çok mutlu oldum"

Başkan Yılmaz, ziyaret esnasında yaptığı açıklamada yardım taleplerine kayıtsız kalamayacaklarını kaydederek, "Bizden böyle bir yardım istendi. Ben bu yardımı cebimden yapmadım. Harcanan para, halkımızın parası ama biz buna vesile olduk. Geldim, Hüseyin'i gördüm. Bu gece son 5 ayın en mutlu gecesini yaşıyorum. Çok mutlu oldum. Böyle çocuklarımızı görünce, keşke imkanımız olsa da yardıma ihtiyacı olan tüm hastalara maddi anlamda çare bulabilsek. Ben çok üzülüyorum. Ailemize, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Umut Yılmaz'ın anlamlı ziyareti hem Ünal ailesine moral kaynağı oldu hem de Şehitkamil Belediyesinin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yaptığı katkıları bir kez daha gözler önüne serdi. - GAZİANTEP