Yılmaz\'dan Regaip Kandili mesajı

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, Regaip Kandili'nin tüm insanlığa birlik, beraberlik, sevgi, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nin ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket, sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Yılmaz, "Üç aylar ve kandil geceleri, milletimizin birlik ve beraberliğinin pekiştiği, aynı duygu etrafında çarpan kalplerin, aynı hisleri paylaşan gönüllerin bir araya gelerek dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği müstesna günledir. Üç aylar olarak adlandırdığımız mübarek aylardan Recep ayının ilk kandil gecesi olan Regaip Kandili de bugünlerden birisidir. İnsanları birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran, insanoğlunun gönül dünyasının da aydınlanmasına vesile olan mübarek bir gecedeyiz. Bu mübarek gecede yıllardır Filistin'de masum bebekleri ve insanları katleden İsrail devletini ve buna seyirci kalan küresel güçleri kınıyorum. Gazzeli kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissediyor, hiçbir zaman dualarımızdan eksik etmiyoruz. Allah'tan böylesine mübarek bir gecede bu zulmün son bulmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Regaip Kandili'ni kutlar, bu kutlu gecenin insanlığa ve tüm İslam alemine huzur, barış ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim" dedi. - GAZİANTEP