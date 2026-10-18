Yılmaz’dan Şehit Mustafa Aslan’ın ailesine ziyaret - Son Dakika
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Yılmaz’dan Şehit Mustafa Aslan’ın ailesine ziyaret

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Yılmaz’dan Şehit Mustafa Aslan’ın ailesine ziyaret
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, çocuğunun doğumundan kısa süre önce şehit düşen Şehit Mustafa Aslan’ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı ve destek dileklerini iletti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, çocuğunun doğumundan kısa süre önce şehit düşen Şehit Mustafa Aslan'ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı ve destek dileklerini iletti. Bir yanda evlat sahibi olmanın sevinci, diğer yanda eşini ve babasını kaybetmenin tarifsiz acısını yaşayan aileyi yalnız bırakmayan Yılmaz, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şehitkamil Kaymakamı Ahmet Odabaş ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler ile Şehit Mustafa Aslan'ın ailesini ziyaret ederek acılarını paylaştı. Şehidimizin dünyaya gözlerini açan yavrusunun doğduğu gün babasız kalmasının yürekleri burktuğunu ifade eden Yılmaz, aileye sabır ve metanet dileklerini iletti.

"Hayırlı olsun demek de taziye dilemek de çok zor"

Ziyaret sırasında duygularını dile getiren Başkan Umut Yılmaz, aynı anda hem bir bebeğin dünyaya gelişinin sevincini paylaşmanın hem de şehit acısıyla yüzleşen bir aileye taziye dileklerini iletmenin ne kadar zor olduğunu belirtti. Yılmaz, "Bir yanda dünyaya gözlerini açan bir evladın sevinci, diğer yanda tarifsiz bir acı. Aynı anda hem 'hayırlı olsun' demek hem de taziye dileklerini iletmek çok zormuş. İnsan ne söyleyeceğini bilemiyor. Bir annenin eşini, bir yavrunun babasını kaybetmesinin acısını hiçbir söz hafifletemez. Rabbim ailemize sabır ve metanet versin" dedi

"Şehidimizin emaneti bize emanet"

Şehit Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet dileyen Başkan Yılmaz, minik yavruya da sağlıklı, huzurlu ve güzel bir ömür temennisinde bulundu. Şehitlerin geride bıraktığı ailelerin milletin ortak emaneti olduğunu belirten Yılmaz, şehit yakınlarının her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Yılmaz, "Şehidimiz Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabır ve metanet diliyorum. Minik yavrumuza sağlıkla, huzurla ve güzelliklerle dolu bir ömür nasip etsin. Babasının emaneti başımızın tacıdır. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, ailelerine sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Şehidimizin aziz hatırası da emaneti de bize emanet" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Mustafa AslanUmut YılmazŞehitkamilYerelSon Dakika

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