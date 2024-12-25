Başkan Yılmaz Umut Mahallesi\'nde Halkla Buluştu

Yerel

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Umut Mahallesi'nde çat kapı ziyaretlerle vatandaşlarla bir araya geldi. Akşam saatlerinde gerçekleşen buluşmada Yılmaz, vatandaşların sorun ve isteklerini dinleyerek tek tek not aldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmalarına ara vermeden devam ediyor. Sorunları yerinde tespit eden Yılmaz, önceki gün akşam saatlerinde Umut Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret etti. Çat kapı esnaf turuna da çıkan Yılmaz, halkın büyük ilgisi ile karşılaştı.

Vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, "Göreve gelir gelmez başlattığımız projelerle halkımızın yanında olduk, hayatın her alanında da yanında olduğumuzu hissettirdik. Rutin gıda paketi dağıtımlarımızın yanı sıra hiçbir annemiz mutfağında 'sıcak yemek pişirebilecek miyim?' kaygısına düşmesin istiyoruz. Bunun için askıda yemek projemizi hayata geçirdik. Her gün ihtiyaç sahibi ailelerimize sıcak yemeklerimizi Gezici Kent Lokantası aracımızla ulaştırıyoruz. Sorunlar elbette bununla bitmeyecek. Ama halkımız müsterih olsun. Şehitkamil'de imkanlarımız ölçüsünde geçim kaygısını ortadan kaldıracağız. Her an vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi. - GAZİANTEP