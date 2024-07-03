Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Pazarcı Esnafıyla Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Pazarcı Esnafıyla Buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Pazarcı Esnafıyla Buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Güvenevler Pazar Yeri'ndeki pazarcı esnafıyla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Yılmaz, esnafın görüş ve önerilerinin önemli olduğunu vurgulayarak, sorunların çözümü için adımlar atacaklarını belirtti. Başkan Yılmaz, esnaf ziyaretlerine devam edeceğini ve esnafın taleplerini takip edeceğini söyledi.

03.07.2024 12:19  Güncelleme: 12:21
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, pazarcı esnafıyla buluştu. Esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Halkla iç içe, vatandaşın ve esnafın sorunlarını dinleyerek çözüm üreten Belediye Başkanı Yılmaz, ilçedeki tüm kesimlerle güçlü iletişim ağını devam ettirmek adına ziyaretlerini aralıksız devam ettiriyor.

Son ziyaretini Güvenevler Pazar Yeri'ndeki pazarcı esnafına yönelik yapan Başkan Umut Yılmaz, esnafla birlikte kahvaltı yaptı. Başkan Umut Yılmaz, kahvaltı boyunca pazarcı esnafıyla birebir sohbet ederek onların dertlerini ve beklentilerini dinledi. Pazarcı esnafı, Yılmaz'a çeşitli konulardaki taleplerini ve önerilerini iletti.

Bu tür etkinliklerin, yerel yönetim ile esnaf arasındaki diyaloğu kuvvetlendirdiğine inandığını belirten Yılmaz, esnafın görüş ve önerilerinin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı. Esnafının memnuniyetinin, Şehitkamil'in kalkınması ve gelişmesi adına büyük önem taşıdığını kaydeden Yılmaz, sorunların çözümü için gerekli adımların kararlılıkla atılacağını söyledi.

Bu tür bir araya gelmelerin önemine değinen Başkan Yılmaz, "Esnafımız, ilçemizin ekonomik dinamosudur. Onların refahı ve huzuru, ilçemizin genel mutluluğunu doğrudan etkiler. Bu yüzden esnafımızla sık sık bir araya gelerek onların yanında olduğumuzu hissettirmek ve sorunlarını çözmek adına elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, buluşmanın sonunda bundan sonra da sık sık esnaf ziyaretlerine devam edeceğini ve esnafın taleplerini yakından takip edeceğini belirtti. Pazarcı esnafı ise Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, ziyaretin kendileri için çok değerli olduğunu ve bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini dile getirdiler.

Umut Yılmaz, pazar alışverişi yapan vatandaşlarla da sohbet etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Yerel, Son Dakika

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